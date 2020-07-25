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Распространение нового коронавируса
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В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T03:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

00:34 25.07.2020 (обновлено: 03:12 25.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Общее число жертв в столице достигло 4389. Накануне сообщалось об 11 скончавшихся.
Всего за время пандемии в России выявили более 800 тысяч случаев заболевания COVID-19, 13 046 человек умерли, более 588 тысяч выздоровели.
Треть зарегистрированных случаев — 236 тысяч — приходится на Москву. При этом более 173 тысяч пациентов уже поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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