https://ria.ru/20200725/1574894354.html
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Каждое процессуальное решение, принятое следователем, должно быть грамотным и безукоризненным и гарантировать полноту расследования, а допущенные ошибки нужно... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T00:26
2020-07-25T00:26
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир путин
фсб
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Поздравление Путина с днем работника следственных органов
Путин поздравил сотрудников следственных органов
2020-07-25T00:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, фсб, общество
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости.
Каждое процессуальное решение, принятое следователем, должно быть грамотным и безукоризненным и гарантировать полноту расследования, а допущенные ошибки нужно своевременно исправлять, заявил президент РФ Владимир Путин
в поздравлении сотрудникам и ветеранам органов следствия России.
"Крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, принятое следователем, было грамотным и безукоризненным, гарантировало качество и полноту расследования. А если ошибка по тем или иным причинам все же допущена, то она должна быть своевременно исправлена", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что главным критерием оценки работы сотрудников следственных органов являются не отдельные показатели ведомственной статистики, а доверие общества и граждан. "Вы не просто разбираете все тонкости конкретного дела, вы отстаиваете правду, справедливость, достоинство человека, добиваетесь неотвратимого наказания для виновных и защищаете права тех, кто пострадал в результате преступных посягательств, стал жертвой незаконного преследования или лживого оговора", - напомнил глава государства.
Путин также поблагодарил сотрудников и ветеранов органов следствия за службу по обеспечению правопорядка, законности, надежной защиты интересов граждан и государства, за их значимый вклад в борьбу с преступностью, пожелав им успехов.
"Честность, принципиальность, объективность, строгое соблюдение закона всегда были нравственной профессиональной основой следователя. Эти лучшие исторические традиции достойно продолжают сегодня сотрудники Следственного комитета России
, следователи министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности", - отметил президент, видео с поздравлением опубликовано на сайте Кремля.