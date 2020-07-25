Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

"Крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, принятое следователем, было грамотным и безукоризненным, гарантировало качество и полноту расследования. А если ошибка по тем или иным причинам все же допущена, то она должна быть своевременно исправлена", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что главным критерием оценки работы сотрудников следственных органов являются не отдельные показатели ведомственной статистики, а доверие общества и граждан. "Вы не просто разбираете все тонкости конкретного дела, вы отстаиваете правду, справедливость, достоинство человека, добиваетесь неотвратимого наказания для виновных и защищаете права тех, кто пострадал в результате преступных посягательств, стал жертвой незаконного преследования или лживого оговора", - напомнил глава государства.