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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200725/1574894311.html
В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
Министерство обороны САР подтвердило, что вертолеты ВВС Израиля атаковали сирийские позиции в провинции Кунейтра на Голанских высотах. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T00:23
война в сирии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
ввс израиля, сирия, израиль, в мире

В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля

00:23 25.07.2020
780
© Фото : SANAПодразделения сирийской арабской армии
Подразделения сирийской арабской армии
© Фото : SANA
Подразделения сирийской арабской армии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 25 июл - РИА Новости. Министерство обороны САР подтвердило, что вертолеты ВВС Израиля атаковали сирийские позиции в провинции Кунейтра на Голанских высотах.
"В 23.00 сегодня вертолеты Израиля атаковали ракетами три позиции на переднем крае в районе Кунейтра", - сообщается в заявлении МО.
По данным сирийских силовиков, в результате атаки были ранены двое военнослужащих.
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Война в СирииВВС ИзраиляСирияИзраильВ мире
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