https://ria.ru/20200725/1574894221.html
В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
Взрывы слышны у поселения Хадер на Голанских высотах, сообщает сирийское государственное агентство телерадио вещания. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T00:11
2020-07-25T00:11
война в сирии
голанские высоты
сирия
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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голанские высоты, сирия, израиль, в мире