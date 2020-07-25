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Война в Сирии
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В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
Взрывы слышны у поселения Хадер на Голанских высотах, сообщает сирийское государственное агентство телерадио вещания. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T00:11
война в сирии
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353
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60
голанские высоты, сирия, израиль, в мире

В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах

00:11 25.07.2020
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© РИА Новости / Артур Габдрахманов Линия разъединения Израиля и Сирии на Голанских высотах
 Линия разъединения Израиля и Сирии на Голанских высотах
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Линия разъединения Израиля и Сирии на Голанских высотах. Архивное фото
БЕЙРУТ, 25 июл - РИА Новости. Взрывы слышны у поселения Хадер на Голанских высотах, сообщает сирийское государственное агентство телерадио вещания.
По данным агентства сильные взрывы слышны в районе Хадер.
Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что вертолеты атаковали объекты сирийской армии на юге страны в ответ на выпущенные снаряды в направлении Голанских высот.
Израильский танк на Голанских высотах. Ноябрь 2019
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