В американской больнице нашли тайник с работами Кунинга и Колдера

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Работники больницы "Стоуни Брук" в Саутгемптоне (штат Нью-Йорк) случайно обнаружили склад с работами знаменитых абстрактных экспрессионистов XX века, . Работники больницы "Стоуни Брук" в Саутгемптоне (штат Нью-Йорк) случайно обнаружили склад с работами знаменитых абстрактных экспрессионистов XX века, cообщает New York Post.

Workers cleaning out a storage closet at Stony Brook Southampton Hospital find stash of artwork including Willem de Kooning and Alexander Calder. https://t.co/mYX9EjihH5 — Chadd Scott (@ChaddScott) July 21, 2020

Они искали место для хранения аппаратов ИВЛ и дополнительных больничных коек, а нашли более ста картин.

"Меня бросило в дрожь, когда я это увидел", — рассказал арт-консультант Винсент Манзо. Он был первым экспертом, осмотревшим литографии, рисунки и деревянные скульптуры Виллема де Кунинга, Александра Колдера, Роберта Дэша и других художников. Большинство работ были созданы в период с 1950 по 1980 годы.

Найденные произведения продадут на аукционе Kaminski. Их суммарная стартовая цена около ста тысяч долларов, хотя некоторые эксперты полагают, что она может вырасти до миллиона. Средства от продажи будут перечислены больнице и Историческому музею в Саутгемптоне.

Предполагается, что большинство работ были переданы врачам художниками, жившими или работавшими неподалеку. "Стоуни Брук" была тогда единственной больницей в округе.

Так, Виллем де Кунинг был ее частым пациентом и подарил ей десятки своих картин в благодарность за лечение.