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В американской больнице нашли тайник с работами Кунинга и Колдера
Работники больницы "Стоуни Брук" в Саутгемптоне (штат Нью-Йорк) случайно обнаружили склад с работами знаменитых абстрактных экспрессионистов XX века, cообщает... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T07:23
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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новости культуры, музеи, саутгемптон, нью-йорк (штат)

В американской больнице нашли тайник с работами Кунинга и Колдера

07:23 25.07.2020
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© Stony Brook Southampton HospitalБольница "Стоуни-Брук" в Саутгемптоне в Нью-Йорке
Больница Стоуни-Брук в Саутгемптоне в Нью-Йорке
© Stony Brook Southampton Hospital
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Работники больницы "Стоуни Брук" в Саутгемптоне (штат Нью-Йорк) случайно обнаружили склад с работами знаменитых абстрактных экспрессионистов XX века, cообщает New York Post.
Они искали место для хранения аппаратов ИВЛ и дополнительных больничных коек, а нашли более ста картин.
"Меня бросило в дрожь, когда я это увидел", — рассказал арт-консультант Винсент Манзо. Он был первым экспертом, осмотревшим литографии, рисунки и деревянные скульптуры Виллема де Кунинга, Александра Колдера, Роберта Дэша и других художников. Большинство работ были созданы в период с 1950 по 1980 годы.
Найденные произведения продадут на аукционе Kaminski. Их суммарная стартовая цена около ста тысяч долларов, хотя некоторые эксперты полагают, что она может вырасти до миллиона. Средства от продажи будут перечислены больнице и Историческому музею в Саутгемптоне.
Предполагается, что большинство работ были переданы врачам художниками, жившими или работавшими неподалеку. "Стоуни Брук" была тогда единственной больницей в округе.
Так, Виллем де Кунинг был ее частым пациентом и подарил ей десятки своих картин в благодарность за лечение.
Не исключено, что другие художники также жертвовали свои работы больнице по подсказке хозяйки местной художественной галереи Элейн Бенсон, которая одновременно была директором "Стоуни Брук" по связям с общественностью. По всей видимости, после ее смерти о коллекции забыли.
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