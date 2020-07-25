Перенаселение отменяется. Ученые предвидят падение числа людей на Земле

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. В ближайшие пятьдесят лет население планеты уменьшится, считают американские ученые. При этом к концу века более половины человечества будет глубокими стариками. Эти данные противоречат предыдущим прогнозам. РИА Новости разбиралось в проблеме.

Перенаселение близко

В середине ХХ века на Земле было около трех миллиардов человек. В 1987-м — уже пять, 1999-м — шесть, в 2011-м — семь. Опираясь на эти данные, Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) предсказывал , что к 2100 году население планеты превысит десять миллиардов, а возможно, приблизится и к 15 миллиардам — в случае увеличения рождаемости. Пока же этот показатель только снижался: в 1950-е на одну женщину приходилось шесть детей, в 2011-м — около двух.

Прогнозируя прирост, специалисты основывались на том, что человечество в целом живет лучше и дольше. Австралийские ученые, проанализировав статистику ВОЗ и ООН, подтвердили этот сценарий. Они отмечали, что количество людей будет неуклонно расти, даже если большинство стран введет политику "одна семья — один ребенок".

Не помешает росту даже глобальный военный конфликт, в котором погибнет столько же народа, сколько в Первой и Второй мировых войнах, вместе взятых. К 2100 году население все равно увеличится до десяти миллиардов, подчеркивали авторы работы.

По оценкам американских исследователей, десятимиллиардный рубеж человечество перешагнет еще раньше — в 2053-м. Правда, стремительный рывок случится за счет стран третьего мира, а вот в развитых государствах население, наоборот, значительно сократится. Так, Япония потеряет 24,7 миллиона граждан, Европа — 12, Россия — 7,9. Численность же населения Африки удвоится — до 2,5 миллиарда.

По мнению исследователей из Университета Аделаиды , из-за этого в недалеком будущем люди столкнутся с глобальным дефицитом воды и продовольствия. Перенаселение грозит и серьезными изменениями климата.

Нисходящий тренд

Первые более осторожные прогнозы появились в 2014-м. Международная команда ученых, основываясь на данных ООН , собранных до 2012 года, пришла к выводу : население Земли к 2100-му вряд ли перешагнет 12 миллиардов. Скорее всего, больше 9,9 миллиарда не получится. Основной прирост обеспечит Африканский континент. Правда, даже там пожилых будет все больше, а молодых и работоспособных — все меньше.

Теперь же исследователи заговорили о возможном сокращении населения в ближайшее столетие. Согласно недавней работе американских специалистов, показатели продолжат расти только до 2064-го, затем из-за массовой доступности высшего образования и контрацепции начнется спад. В момент пика на планете будет 9,7 миллиарда человек, но к 2100-му — уже 8,8, то есть всего на миллиард больше, чем сегодня . При этом доля людей старше 80 лет увеличится почти в шесть раз.

Такие выводы — результат изучения данных не о рождаемости, а о когортной фертильности женщин. То есть о среднем количестве детей, рожденных матерями, не достигшими определенного возраста, в данном случае пятидесяти лет.

Всего в работе использовали сведения о жительницах 195 стран. Опираясь на это, ученые подсчитали: к концу нынешнего века в 183 государствах на свет появится меньше детей, чем необходимо для воспроизводства.

Испания, Таиланд и Максимальные потери понесут Япония, Италия Южная Корея — там население уменьшится вдвое. В России — до 106 миллионов. Проблемы возникнут даже у Китая : к 2100 году в стране останется лишь 732 миллиона человек. Рождаемость упадет и в Африке. В Нигере сегодня на одну женщину приходится семь детей, к концу столетия этот показатель снизится до 1,8.

Привлечь молодых и образованных

Если сдержанный прогноз сбудется, то сами собой отпадут проблемы с недостатком питьевой воды и продовольствия, неизбежные при перенаселении планеты. В то же время высокая доля пожилого населения, вероятно, потребует перестроить нынешние политическую и экономическую системы. Они не смогут эффективно решать задачи, стоящие перед быстро стареющим обществом, предупреждают авторы работы.