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"Фултонская речь 2.0". Грозит ли миру новая холодная война
Поток обвинений в адрес Китая от США не иссякает. Санкции, ограничения, предупреждения, обвинения и беспрецедентная мера — закрытие консульства. Отношения двух... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T08:05
майк помпео
дональд трамп
джо байден
китай
сша
в мире
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60
майк помпео, дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире

"Фултонская речь 2.0". Грозит ли миру новая холодная война

08:00 25.07.2020 (обновлено: 08:05 25.07.2020)
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© REUTERS / Ashley Landis/Pool Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии
© REUTERS / Ashley Landis/Pool
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Поток обвинений в адрес Китая от США не иссякает. Санкции, ограничения, предупреждения, обвинения и беспрецедентная мера — закрытие консульства. Отношения двух стран накалились до исторического предела. За что Вашингтон ополчился на Пекин и есть ли выход, разбиралось РИА Новости.

"Франкенштейн" на нашу голову

"Президент Никсон однажды высказал опасения, что, открыв миру компартию Китая, создал "Франкенштейна". И не ошибся", — сказал госсекретарь США Майк Помпео 23 июня в библиотеке имени Никсона в Калифорнии.
Глава американской дипломатии жестко прошелся по американо-китайским отношениям. И расставил акценты: пора прекращать "слепое сотрудничество" со страной, от формулы "доверяй, но проверяй" необходимо перейти к "не доверяй и проверяй".
"Политика — наша и других свободных стран — воскресила слабую китайскую экономику. Теперь Пекин кусает руку, которая его кормила", — добавил Помпео.
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen/Ritzau ScanpixГоссекретарь США Майк Помпео в Копенгагене
Госсекретарь США Майк Помпео в Копенгагене
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Госсекретарь США Майк Помпео в Копенгагене
Ричард Никсон действительно открывал Китай миру с надеждой, что путем рыночных реформ КНР придет к либерализму не только в экономике, но и в других сферах. Однако спустя десятилетия стало ясно: Пекин принимает не все западные ценности, а лишь те, что ему удобны.
"Мы должны действовать настойчиво и креативно, потому что Пекин угрожает нашим народам и процветанию. Если свободный мир не изменит Коммунистическую партию Китая, она изменит нас", — предрек глава Госдепа.
Речь госсекретаря прозвучала на фоне беспрецедентного ухудшения американо-китайских отношений. Некоторые наблюдатели усмотрели в словах Помпео объявление холодной войны.

Со всеми против Китая

Накануне разгорелся дипломатический скандал: власти США потребовали закрыть китайское консульство в Хьюстоне, в штате Техас. Причина — обвинения в адрес двух граждан КНР. Они якобы совершали хакерские атаки на американские лаборатории, где разрабатывают лекарства против коронавируса.
Китайцы вину не признали, но очевидцы заметили: во дворе консульства сотрудники сжигали какие-то бумаги, очевидно, секретные документы.
Дональд Трамп не исключил закрытие и других представительств КНР. В частности, в Сан-Франциско, где, как считают в ФБР, скрывается китайская исследовательница, которую подозревают в мошенничестве с визой.
Пекин в ответ потребовал от американцев прекратить работу консульства в городе Чэнду провинции Сычуань. Ответственность за эскалацию в китайском МИД возложили на Вашингтон. "Мы вновь призываем США отменить ошибочное решение и создать условия для нормализации двусторонних отношений", — отметили в ведомстве.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗакрытые двери консульства Китая в Хьюстоне
Закрытые двери консульства Китая в Хьюстоне
© РИА Новости / Стрингер
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Закрытые двери консульства Китая в Хьюстоне
Дипломатическое давление на Пекин нарастало давно. Белый дом в этом году хотел организовать саммит "Большой семерки" с приглашенными гостями — Россией, Индией, Южной Кореей и Австралией. На встрече предполагалось обсудить поведение КНР, из-за чего Вашингтон обвинили в попытке создать антикитайский альянс.
У западных стран разный подход к Пекину. Например, Италия первой из ЕС вошла в проект "Один пояс, один путь". По словам самого Помпео, кое-кто из участников НАТО не хочет отстаивать свободу Гонконга из страха потерять доступ к огромному китайскому рынку.

Холодная, но не очень

Несмотря на накал страстей, в том числе и в сфере вооружений, называть ситуацию холодной войной не совсем корректно. "Да, внешне это напоминает советско-американские отношения в XX веке, — говорит директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. — Но содержание совсем другое: важна не политика, а экономика".
По словам эксперта, холодная война исключает тесные торговые связи, но они есть — и очень давние. "Похоже, обе стороны планируют сворачивать сотрудничество. Интересно, как они реализуют эту идею", — рассуждает он.
В то же время Лукьянов подчеркивает: для США единственный реальный мотив конфронтационной риторики — предстоящие выборы. "Команда Трампа сознательно пришла к выводу, что китайская угроза — самая перспективная тема для переизбрания. Ее педалирование будет нарастать, и через несколько месяцев речь Помпео по степени воздействия может сравняться с фултонской речью (Уильяма Черчилля. — Прим. ред.)".
© REUTERS / Thomas Peter Ситуация у консульства США в городе Чэнду провинции Сычуань
Ситуация у консульства США в городе Чэнду провинции Сычуань
© REUTERS / Thomas Peter
Ситуация у консульства США в городе Чэнду провинции Сычуань
И Трамп, и его соперник в борьбе за президентский пост придерживаются жесткой позиции в отношении Китая. Но разница в подходах есть, отмечает консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров. Он подчеркивает: противостояние США и КНР было и при предыдущих администрациях, а структурные проблемы в отношениях между странами заложены с самого начала. "Разница в том, как работают с этим правительства. Советники Трампа, которых называют ястребами, — сторонники радикальных мер. Они понимают: до выборов нужно успеть максимум — с победой Джо Байдена на планах республиканцев можно ставить крест".
Позиция кандидата от демократов немного иная. "Он за то, чтобы сесть за стол переговоров, объединяться с союзниками, душить Китай институциональными руками, но при этом сохранять лицо, вести себя дипломатично и не впадать в истерику", — указывает Умаров.
Сторонники Байдена против закрытия консульств и давления на китайские СМИ в США. "Ответные меры Пекина нанесут больший ущерб. Америка — открытая страна, и у китайских лоббистов свободный доступ к американским официальным лицам и бизнесменам. КНР же — закрытое государство. Поэтому любые представители США — будь то пресса или дипломаты — очень важны. Их высылка сильно ударит по доступности информации и по "ушам" американцев в Китае", — объясняет эксперт.
© REUTERS / Thomas PeterКонсульство США в городе Чэнду провинции Сычуань
Консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань
© REUTERS / Thomas Peter
Консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань
При этом, отмечает он, китайцы сдержанно реагировали на колкости, которыми Вашингтон в последние месяцы сыпал чуть ли не ежедневно.
В июле американцы несколько раз вводили санкции против китайских чиновников из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском и Тибетском автономном районах. Затем США отменили режим особых отношений с Гонконгом из-за принятия Пекином закона о безопасности города. В планах Белого дома — запретить китайское приложение Tik-Tok: оно, мол, угрожает национальной безопасности. Кроме того, Госдеп недавно обнародовал официальную позицию США, согласно которой притязания КНР в Южно-Китайском море незаконны.
"Пекин ограничивался протокольным ответом пресс-секретаря МИД на брифинге. Однако когда возникают беспрецедентные ситуации вроде закрытия консульства, Китай вынужден действовать зеркально", — говорит эксперт.
К чему приведет невиданная доселе эскалация, выяснится после ноябрьских выборов. До этого риторика вряд ли вернется в мирное русло. Но горячий конфликт не выгоден никому, а болезненные проблемы, копившиеся десятилетиями, придется в любом случае решать.
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Майк ПомпеоДональд ТрампДжо БайденКитайСШАВ мире
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