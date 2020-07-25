https://ria.ru/20200725/1574882245.html
Эксперты рассказали, когда в самолете риск заразиться больше всего
Вероятность заразиться коронавирусом в самолете выше всего в момент посадки и высадки пассажиров, сообщает Express. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T17:11
2020-07-25T19:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, самолеты, новости - туризм
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Вероятность заразиться коронавирусом в самолете выше всего в момент посадки и высадки пассажиров, сообщает
Express.
Постепенно полеты возвращаются в повседневную жизнь, но туристы по-прежнему беспокоятся о здоровье. Многие думают, что чаще всего люди заражаются во время полета, но немецкое исследование опровергло это предположение.
Компьютерное моделирование показало, что пассажиры наиболее тесно контактируют друг с другом, когда заходят и выходят из салона. Путешественники стоят в очереди в проходе, толпятся у выхода, забирают ручную кладь.
Во время же полета вентиляция воздуха обеспечивает относительную безопасность. Некоторые полагают, что в салоне гуляет один и тот же воздух, но это не так. Современные вентиляционные системы работают по принципу: 50 процентов свежего воздуха и столько же отфильтрованного салонного. Это значит, что воздух на борту полностью обновляется каждые три минуты. Для сравнения: в помещении с кондиционером он меняется каждые двенадцать минут.