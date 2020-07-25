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Эксперты рассказали, когда в самолете риск заразиться больше всего
Вероятность заразиться коронавирусом в самолете выше всего в момент посадки и высадки пассажиров, сообщает Express. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T19:24
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, самолеты, новости - туризм

Эксперты рассказали, когда в самолете риск заразиться больше всего

17:11 25.07.2020 (обновлено: 19:24 25.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПассажиры в медицинских масках в аэропорту Брюсселя
Пассажиры в медицинских масках в аэропорту Брюсселя
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вероятность заразиться коронавирусом в самолете выше всего в момент посадки и высадки пассажиров, сообщает Express.
Постепенно полеты возвращаются в повседневную жизнь, но туристы по-прежнему беспокоятся о здоровье. Многие думают, что чаще всего люди заражаются во время полета, но немецкое исследование опровергло это предположение.
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Компьютерное моделирование показало, что пассажиры наиболее тесно контактируют друг с другом, когда заходят и выходят из салона. Путешественники стоят в очереди в проходе, толпятся у выхода, забирают ручную кладь.
Во время же полета вентиляция воздуха обеспечивает относительную безопасность. Некоторые полагают, что в салоне гуляет один и тот же воздух, но это не так. Современные вентиляционные системы работают по принципу: 50 процентов свежего воздуха и столько же отфильтрованного салонного. Это значит, что воздух на борту полностью обновляется каждые три минуты. Для сравнения: в помещении с кондиционером он меняется каждые двенадцать минут.
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