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Туризм
https://ria.ru/20200725/1574881880.html
Названы самые популярные автобусные маршруты лета
Наиболее востребованным автобусным маршрутом внутри страны стал рейс Москва – Ростов-на-Дону, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:20
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
москва
каменск-шахтинский
ростов-на-дону
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москва
каменск-шахтинский
ростов-на-дону
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, новости - туризм, москва, каменск-шахтинский, ростов-на-дону

Названы самые популярные автобусные маршруты лета

12:20 25.07.2020
460
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСамая старая улица Москвы — Никольская
Самая старая улица Москвы — Никольская
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Наиболее востребованным автобусным маршрутом внутри страны стал рейс Москва – Ростов-на-Дону, сообщает Туту.ру.
Аналитический центр сервиса изучил продажи билетов на автобусы этим летом и сравнил полученные данные с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты выявили существенное изменение двадцати самых популярных направлений.
Кроме рейса Москва – Ростов-на-Дону в тройке самых популярных оказались маршруты: Москва – Переславль-Залесский и Москва – Воронеж. Вырос интерес к путешествиям из Москвы в Рязань, Саратов, Новомосковск и Каменск-Шахтинский. Если в 2019 году они были далеко от лидеров по спросу, то теперь вошли в первую десятку.
А вот традиционно востребованный маршрут из Москвы в Санкт-Петербург опустился с первого места на четвертое. Число желающих путешествовать между этим городами на автобусе сократилось в несколько раз. Еще из рейтинга исчез рейс Москва-Симферополь: в 2019 году он был на десятом месте, а в 2020 опустился на 62-е.
Средняя цена билета по стране на лето составляет 875 рублей. По сравнению с прошлым годом средний чек снизился на 15 процентов. В два раза снизился средний чек по билетам из Москвы в Саратов — с 1 773 до 877 рублей.
Из-за нестабильной ситуации с открытием границ, 95 процентов билетов на междугородние автобусы приходится на маршруты внутри России. Среди зарубежных направлений более половины спроса приходится на рейсы из Москвы в Минск.
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200001
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваКаменск-ШахтинскийРостов-на-Дону
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