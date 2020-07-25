Названы самые популярные автобусные маршруты лета

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Наиболее востребованным автобусным маршрутом внутри страны стал рейс Москва – Ростов-на-Дону, сообщает Туту.ру.

Аналитический центр сервиса изучил продажи билетов на автобусы этим летом и сравнил полученные данные с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты выявили существенное изменение двадцати самых популярных направлений.

Кроме рейса Москва – Ростов-на-Дону в тройке самых популярных оказались маршруты: Москва – Переславль-Залесский и Москва – Воронеж. Вырос интерес к путешествиям из Москвы в Рязань, Саратов, Новомосковск и Каменск-Шахтинский. Если в 2019 году они были далеко от лидеров по спросу, то теперь вошли в первую десятку.

А вот традиционно востребованный маршрут из Москвы в Санкт-Петербург опустился с первого места на четвертое. Число желающих путешествовать между этим городами на автобусе сократилось в несколько раз. Еще из рейтинга исчез рейс Москва-Симферополь: в 2019 году он был на десятом месте, а в 2020 опустился на 62-е.

Средняя цена билета по стране на лето составляет 875 рублей. По сравнению с прошлым годом средний чек снизился на 15 процентов. В два раза снизился средний чек по билетам из Москвы в Саратов — с 1 773 до 877 рублей.