https://ria.ru/20200725/1574881880.html
Названы самые популярные автобусные маршруты лета
Наиболее востребованным автобусным маршрутом внутри страны стал рейс Москва – Ростов-на-Дону, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:20
2020-07-25T12:20
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
москва
каменск-шахтинский
ростов-на-дону
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574842385_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9898daf3b38bc3d7ef0a1cb7bf8d9752.jpg
https://ria.ru/20200718/1574533022.html
москва
каменск-шахтинский
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574842385_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9898daf3b38bc3d7ef0a1cb7bf8d9752.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574842385_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_711dad81dd62743c6389b5c6fe4bdfa6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574842385_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_9dac039df647a035308ff56be1455c97.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, москва, каменск-шахтинский, ростов-на-дону
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Наиболее востребованным автобусным маршрутом внутри страны стал рейс Москва – Ростов-на-Дону, сообщает Туту.ру.
Аналитический центр сервиса изучил продажи билетов на автобусы этим летом и сравнил полученные данные с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты выявили существенное изменение двадцати самых популярных направлений.
Кроме рейса Москва – Ростов-на-Дону в тройке самых популярных оказались маршруты: Москва – Переславль-Залесский и Москва – Воронеж. Вырос интерес к путешествиям из Москвы в Рязань, Саратов, Новомосковск и Каменск-Шахтинский. Если в 2019 году они были далеко от лидеров по спросу, то теперь вошли в первую десятку.
А вот традиционно востребованный маршрут из Москвы в Санкт-Петербург опустился с первого места на четвертое. Число желающих путешествовать между этим городами на автобусе сократилось в несколько раз. Еще из рейтинга исчез рейс Москва-Симферополь: в 2019 году он был на десятом месте, а в 2020 опустился на 62-е.
Средняя цена билета по стране на лето составляет 875 рублей. По сравнению с прошлым годом средний чек снизился на 15 процентов. В два раза снизился средний чек по билетам из Москвы в Саратов — с 1 773 до 877 рублей.
Из-за нестабильной ситуации с открытием границ, 95 процентов билетов на междугородние автобусы приходится на маршруты внутри России. Среди зарубежных направлений более половины спроса приходится на рейсы из Москвы в Минск.