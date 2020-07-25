https://ria.ru/20200725/1574875527.html
Театр Эндрю Ллойда Уэббера открылся со строжайшими мерами безопасности
Первое выступление на сцене в театре "Лондон Палладиум" Эндрю Ллойда Уэббера прошло со строжайшими мерами безопасности, сообщает The Guardian. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T04:42
2020-07-25T04:42
культура
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, театр, новости культуры
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости
. Первое выступление на сцене в театре "Лондон Палладиум" Эндрю Ллойда Уэббера прошло со строжайшими мерами безопасности, сообщает
The Guardian.
В фокусе всеобщего внимания было не происходящее на сцене (концерт певицы Беверли Найт), а нововведения с целью предотвращения распространения COVID-19.
Так, у зрителей на билетах было указано разное время, когда им надлежало прийти в театр, у всех были маски, а в очереди они при помощи телефонов отвечали на вопросы о здоровье и заказывали себе заранее напитки прямо на место.
Служба безопасности проверяла всех бесконтактно, билеты сканировались, а температуру измеряли при помощи специальных камер.
Здание оборудовали дверными ручками с ионами серебра, которые убивают до 99% микробов и вирусов. Ходить внутри можно было только в одну сторону. Когда все вышли, в театре была проведана дезинфекция.
Ожидалось, что на людей будут наносить противовирусный спрей перед заходом внутрь, но после консультаций с представителями служб здравоохранения решено было отказаться от такого опрыскивания.
Первый ряд находился на расстоянии пяти метров от сцены, каждый второй ряд отодвинули подальше от предыдущего, а зрителей рассаживали группами. В целом зал был заполнен на 30%.