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Театр Эндрю Ллойда Уэббера открылся со строжайшими мерами безопасности
Первое выступление на сцене в театре "Лондон Палладиум" Эндрю Ллойда Уэббера прошло со строжайшими мерами безопасности, сообщает The Guardian. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T04:42
культура
коронавирус covid-19
театр
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, театр, новости культуры

Театр Эндрю Ллойда Уэббера открылся со строжайшими мерами безопасности

04:42 25.07.2020
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CC BY 2.0 / Linda Hartley / The London PalladiumТеатр "The London Palladium" в Лондоне
Театр The London Palladium в Лондоне
CC BY 2.0 / Linda Hartley / The London Palladium
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Первое выступление на сцене в театре "Лондон Палладиум" Эндрю Ллойда Уэббера прошло со строжайшими мерами безопасности, сообщает The Guardian.
В фокусе всеобщего внимания было не происходящее на сцене (концерт певицы Беверли Найт), а нововведения с целью предотвращения распространения COVID-19.
Так, у зрителей на билетах было указано разное время, когда им надлежало прийти в театр, у всех были маски, а в очереди они при помощи телефонов отвечали на вопросы о здоровье и заказывали себе заранее напитки прямо на место.
Служба безопасности проверяла всех бесконтактно, билеты сканировались, а температуру измеряли при помощи специальных камер.
Здание оборудовали дверными ручками с ионами серебра, которые убивают до 99% микробов и вирусов. Ходить внутри можно было только в одну сторону. Когда все вышли, в театре была проведана дезинфекция.
Ожидалось, что на людей будут наносить противовирусный спрей перед заходом внутрь, но после консультаций с представителями служб здравоохранения решено было отказаться от такого опрыскивания.
Первый ряд находился на расстоянии пяти метров от сцены, каждый второй ряд отодвинули подальше от предыдущего, а зрителей рассаживали группами. В целом зал был заполнен на 30%.
Зрительный зал
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210000
КультураКоронавирус COVID-19ТеатрНовости культуры
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