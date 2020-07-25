Опубликован первый трейлер второго сезона сериала HBO "Темные начала"

В коротком ролике показывают Лиру (Дафни Кин). По каким-то причинам ей приходится искать каких-то неизвестных людей. В трейлере показывают персонажей из предыдущего сезона, например, аэронавта Ли Скорсби (Лин-Мануэль Миранда), исследовательницу и маму Лиры Марису Колтер (Рут Уилсон), а также нового героя, полковника Джона Пэрри, которого сыграл Эндрю Скотт.

Подробности сюжета пока держатся в секрете. В первом сезоне, который вышел в 2019 году, действие происходит в мире, где переплетается наука и магия, а также творит зло таинственная организация, которая похищает детей. После того, как Уилл (Амир Уилсон), друг Лиры, внезапно пропадает, она отправляется на его поиски.