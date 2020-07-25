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Опубликован первый трейлер второго сезона сериала HBO "Темные начала"
На YouTube-канале компании HBO разместили первый трейлер второго сезона американо-британского фэнтези-сериала "Темные начала", основанного на одноименной серии... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T02:28
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. На YouTube-канале компании HBO разместили первый трейлер второго сезона американо-британского фэнтези-сериала "Темные начала", основанного на одноименной серии книг Филипа Пулмана.
Как сообщает IndieWire, изначально ролик был представлен
в этот четверг во время развлекательного фестиваля Comic-Con, который из-за пандемии коронавируса в этом году прошел в онлайн-формате.
В коротком ролике показывают Лиру (Дафни Кин). По каким-то причинам ей приходится искать каких-то неизвестных людей. В трейлере показывают персонажей из предыдущего сезона, например, аэронавта Ли Скорсби (Лин-Мануэль Миранда), исследовательницу и маму Лиры Марису Колтер (Рут Уилсон), а также нового героя, полковника Джона Пэрри, которого сыграл Эндрю Скотт.
Подробности сюжета пока держатся в секрете. В первом сезоне, который вышел в 2019 году, действие происходит в мире, где переплетается наука и магия, а также творит зло таинственная организация, которая похищает детей. После того, как Уилл (Амир Уилсон), друг Лиры, внезапно пропадает, она отправляется на его поиски.
Дата выхода второго сезона пока неизвестна.