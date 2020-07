Виноваты русские и китайцы: у Америки похитили суперсилу

Так, на днях глава Госдепартамента Майк Помпео заявил , что "американский образ жизни атакован марксистской идеологией". В продвижении последней он обвинил, в частности, газету The New York Times.

Изначально, лет сто назад, идиома American Way of Life (часто сокращаемая просто до American Way) означала набор если не принципов, то девизов американской жизни: