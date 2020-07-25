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https://ria.ru/20200725/1574843579.html
Будущее близко: искусственный интеллект приходит на помощь врачам
Риски развития различных заболеваний у жителей российских регионов помогает предвидеть искусственный интеллект. В медицинских учреждениях Кировской области,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T08:00
хорошие новости
хорошие новости
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
кировская область
республика карелия
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кировская область
республика карелия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150925/53/1509255386_0:0:5184:2916_1400x0_80_0_0_e4fe33037f7b9e0f3d03d3e6a8591f78.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, ямало-ненецкий автономный округ (янао), кировская область, республика карелия

Будущее близко: искусственный интеллект приходит на помощь врачам

08:00 25.07.2020
403
© Depositphotos / allpossСовременная медицина
Современная медицина
© Depositphotos / allposs
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Риски развития различных заболеваний у жителей российских регионов помогает предвидеть искусственный интеллект. В медицинских учреждениях Кировской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Карелия устанавливается система Webiomed, которая анализирует обезличенные медицинские данные и автоматически делает выводы о состоянии здоровья пациента. Система поддержки принятия врачебных решений прошла независимые клинические испытания и была зарегистрирована Росздравнадзором как медицинское изделие.
"Система представляет собой веб-сервис, с которым интегрируются медицинские информационные системы в медицинских организациях. Она позволяет определить риски сердечно-сосудистых заболеваний, пневмонии, ведется работа по диабету, акушерско-гинекологическим и наркологическим рискам, а также коронавирусу", – рассказал РИА Новости кандидат технических наук, директор по развитию проекта Webiomed Александр Гусев.
Искусственный интеллект
22 июля, 12:08
Мишустин оценил важность внедрения искусственного интеллекта
Для того чтобы искусственный интеллект выдавал верные рекомендации, ему нужны данные, на основании которых будет сделан вывод. Как рассказал первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, во всех медучреждениях региона работает медицинская информационная система: амбулаторные медкарты и истории болезней ведутся в электронном виде. Эта система является источником информации для системы поддержки принятия врачебных решений.

Система искусственного интеллекта должна сократить время, которое используют врачи для анализа первичной документации, должна принимать решения как можно скорее", – сообщил Курдюмов.

В Ямало-Ненецком автономном округе также проводились пилотные проекты по внедрению системы Webiomed в медицинских учреждениях. Исследования показали, что врачи при проведении диспансеризации в обычном режиме из-за большой загрузки пропускают риски развития заболеваний и не вовремя берут пациентов на учет. Внедрение системы искусственного интеллекта позволяет сделать прогнозы развития заболеваний более точными.
Сейчас система используется в 10 медицинских учреждениях ЯНАО.
В ближайшем будущем система искусственного интеллекта будет проходить испытания в Республике Карелия.
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Хорошие новостиХорошие новостиЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Кировская областьРеспублика Карелия
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