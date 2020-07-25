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Стюардессы рассказали, что делать, чтобы выжить при экстренной посадке
Стюардессы поделились важной информацией, которая может спасти жизни пассажиров в случае чрезвычайной ситуации, сообщает Express. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T01:52
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туризм, пассажиры, новости - туризм, великобритания

Стюардессы рассказали, что делать, чтобы выжить при экстренной посадке

00:42 25.07.2020 (обновлено: 01:52 25.07.2020)
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© Depositphotos / nelyninellСтюардесса
Стюардесса
© Depositphotos / nelyninell
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Стюардессы поделились важной информацией, которая может спасти жизни пассажиров в случае чрезвычайной ситуации, сообщает Express.
Об этом не говорят во время объяснения правил безопасности полета, но каждому путешественнику стоит по спинкам сидений сосчитать количество рядов, отделяющих его от аварийного выхода. Иначе, например, в случае задымления, турист не сможет быстро сориентироваться и покинуть салон.
"Когда заходите в салон самолета, посмотрите, сколько рядов от вас до аварийного выхода. Возможно, что при экстренной посадке вы не сможете увидеть его. Но посчитав кресла заранее, сможете добраться до двери быстрее, чем если искать ее вслепую", — сказал изданию один из членов экипажа.
The Economist обнаружил, что вероятность попадания в авиакатастрофу составляет один шанс на 5,4 миллиона. Потому переживать перед взлетом не стоит. Но чтобы понять, что на борту что-то происходит, нужно внимательно следить за стюардессами.
Члены экипажа привыкли решать штатные задачи. Большинство из них, например, не пугает турбулентность или полет под наклоном при развороте. Если происходит действительно что-то опасное, внимательные пассажиры смогут понять это по лицам и быстрым перемещениям по салону бортпроводников.
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