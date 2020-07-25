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День работника торговли в РФ
Ежегодно в четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли в РФ. Он был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года. В 2020 году... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T03:08
день работников торговли
справки
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день работников торговли, справки

День работника торговли в РФ

03:08 25.07.2020
2893
© РИА Новости / Григорий СысоевКассир в супермаркете
Кассир в супермаркете
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Ежегодно в четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли в РФ. Он был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года. В 2020 году праздник отмечается 25 июля.
Профессиональный праздник работников, занятых в торговле, впервые был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года "Об установлении ежегодного праздника "Дня работника торговли", которым предписывалось отмечать его в четвертое воскресенье июля. Позднее по указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года он был объединен с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения в единый праздник и стал отмечаться в третье воскресенью марта. Он стал называться Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. При этом не только отдельные торговые организации, но и некоторые региональные властные структуры продолжали отмечать праздник "по старинке" – в четвертое воскресенье июля.
В 2013 году День работника торговли был выделен в самостоятельный праздник и установлена его новая дата.
Торговля вносит ощутимый вклад в экономику России, активно формируя валовый внутренний продукт (ВВП). В ней работает около 18% всего занятого населения России. Доля торговли в ВВП России в 2019 году составила 12,3%. Доля торговли в налоговых платежах, поступающих в консолидированный бюджет РФ, составляет более 11%.
По данным Росстата, оборот розничной торговли в РФ в 2019 году составил 31,8 триллиона рублей. Число организаций, осуществляющих розничную торговлю на территории России (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), составляет 254,5 тысячи единиц. В России розничной торговлей также занимаются более 1,1 миллиона индивидуальных предпринимателей.
Отрасль динамично развивается, растет качество обслуживания покупателей, предприятия с успехом внедряют инновации и инвестируют в свою модернизацию. Развитая инфраструктура торговли позволяет через механизм конкуренции сдерживать рост потребительских цен, стимулировать потребительский спрос и положительно влиять на уровень благосостояния населения.
Доля рынков в обороте розничной торговли снизилась за последние 10 лет более чем в два раза, при этом, по данным Росстата, доля продаж через интернет в 2018 году составила 1,7%.
Торговля вносит особый вклад в общее развитие предпринимательства в стране, так как зачастую именно она является первым ("стартовым") видом бизнеса для многих предпринимателей.
Малые торговые предприятия выполняют важную экономическую и социальную функцию, являясь каналом сбыта продукции мелких и средних производителей потребительских товаров, прежде всего продуктов питания, и сельскохозяйственных производителей.
Торговля имеет стратегическое значение для обеспечения социально-экономической стабильности в стране, так как в результате удовлетворения потребительского спроса обеспечивается доступность необходимых для жизнедеятельности товаров, которая в свою очередь определяет динамику инфляционных процессов, структуру денежных расходов и динамику денежных доходов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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