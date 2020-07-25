https://ria.ru/20200725/1574767808.html
Отельеры раскрыли секрет, как бесплатно повысить категорию номера
Сотрудники британских гостиниц рассказали, как бесплатно повысить категорию номера, сообщает Express. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T02:28
2020-07-25T02:28
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https://ria.ru/20200720/1574508166.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости.
Сотрудники британских гостиниц рассказали, как бесплатно повысить категорию номера, сообщает
Express.
Менеджеры признались, что, если есть возможность и отель не заполнен, они стараются дать лучшую комнату туристам. "Это не только приятно, но и позволяет заполучить постоянного клиента на будущее", — рассказал гендиректор одного из отелей британского графства Суррей Джейк Андреу.
Именно лояльность – ключ ко многим преференциям, говорят отельеры. Иногда туристу достаточно заселиться в гостиницу повторно, чтобы ему бесплатно предложили улучшенный номер, рассказал генеральный менеджер загородного отеля в Дорсете Ян Крайтон.
Также сотрудники охотнее повышают категорию обслуживания, если клиент бронирует комнату определенного типа – на первом этаже или с удобствами для инвалидов.