Отельеры раскрыли секрет, как бесплатно повысить категорию номера

Менеджеры признались, что, если есть возможность и отель не заполнен, они стараются дать лучшую комнату туристам. "Это не только приятно, но и позволяет заполучить постоянного клиента на будущее", — рассказал гендиректор одного из отелей британского графства Суррей Джейк Андреу.