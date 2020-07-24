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YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
Компания YouTube изучает жалобу сооснователя Apple Стива Возняка, обвинившего видеосервис в пособничестве мошенничеству, заявила компания в пятницу. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T23:56
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
youtube, google, apple, стивен возняк, в мире

YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве

23:56 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСоучредитель компании Apple Стив Возняк на лекции в рамках VII Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+ в Москве. 7 октября 2017
Соучредитель компании Apple Стив Возняк на лекции в рамках VII Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+ в Москве. 7 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Компания YouTube изучает жалобу сооснователя Apple Стива Возняка, обвинившего видеосервис в пособничестве мошенничеству, заявила компания в пятницу.
"По мере того, как мы рассматриваем жалобу, мы очень серьёзно относимся к злоупотреблениям нашей платформой и быстро предпринимаем действия, когда мы обнаруживаем нарушения наших правил, такие как обман или выдачу себя за другое лицо", - сообщила компания.
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"У наших пользователей есть инструменты для сообщения о каналах, которые представляют себя другими лицами или компаниями, а также возможность напрямую сообщать о видео, которые нарушают наши правила", - отметили в YouTube.
Ранее в пятницу стало известно, что сооснователь Apple Стив Возняк подал в суд на YouTube за пособничество в мошенничестве с криптовалютой. Он утверждает, что компания, несмотря на неоднократные требования, месяцами не удаляла мошеннические видео с использованием его изображения. Согласно заявлению истцов (Возняк и еще 17 человек), в видеороликах на сервисе мошенники рассказывали о якобы раздаче биткоинов от сооснователя Apple. В видеозаписях утверждалось, что если пользователи направят определенное количество биткоинов на некий адрес, Возняк вернет их им в двойном размере. В иске приведены скриншоты с платформы YouTube с соответствующими видеороликами. При этом отмечается, что мошенники также используют эту схему и с именами других известных предпринимателей, таких как Илон Маск, Билл Гейтс и Роберт Кийосаки. Истцы утверждают, что YouTube знает об этих мошенничествах, но не предпринимает меры, чтобы убрать эти видео.
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