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Война в Сирии
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Израиль атаковал объекты на юге Сирии
В израильской армии заявили, что атаковали цели на юге Сирии. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-25T01:23
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сирия, израиль, в мире

Израиль атаковал объекты на юге Сирии

23:45 24.07.2020 (обновлено: 01:23 25.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля / Перейти в фотобанкИзраильские армейские вертолеты
Израильские армейские вертолеты
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
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Израильские армейские вертолеты. Архивное фото
МОСКВА, 24 июля — РИА Новости. В израильской армии заявили, что атаковали цели на юге Сирии.
Военные утверждают, что ранее Дамаск выпустил снаряды в направлении Голанских высот.
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"В ответ несколько минут назад боевые вертолеты <...> нанесли удар по военным целям", — говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала несколько объектов, включая наблюдательные пункты сирийской армии и системы сбора разведывательных данных, расположенные на базах.
Сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что у поселения Хадер на Голанских высотах слышны взрывы.
Позже Минобороны САР подтвердило, что вертолеты ВВС Израиля атаковали сирийские позиции в провинции Кунейтра на Голанских высотах. По данным сирийских силовиков, ранены двое военнослужащих.
В пятницу днем на границе двух стран прогремели взрывы. Израильская сторона отмечала, что гражданское здание и автомобиль были повреждены "вероятно, осколками".
ЦАХАЛ регулярно атакует объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
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