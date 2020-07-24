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Израиль атаковал объекты на юге Сирии
В израильской армии заявили, что атаковали цели на юге Сирии. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T23:45
2020-07-25T01:23
война в сирии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, израиль, в мире
МОСКВА, 24 июля — РИА Новости.
В израильской армии заявили, что атаковали цели на юге Сирии
.
Военные утверждают, что ранее Дамаск
выпустил снаряды в направлении Голанских высот.
"В ответ несколько минут назад боевые вертолеты <...> нанесли удар по военным целям", — говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля
(ЦАХАЛ
) атаковала несколько объектов, включая наблюдательные пункты сирийской армии и системы сбора разведывательных данных, расположенные на базах.
Сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что у поселения Хадер на Голанских высотах слышны взрывы.
Позже Минобороны САР подтвердило, что вертолеты ВВС Израиля атаковали сирийские позиции в провинции Кунейтра на Голанских высотах. По данным сирийских силовиков, ранены двое военнослужащих.
В пятницу днем на границе двух стран прогремели взрывы. Израильская сторона отмечала, что гражданское здание и автомобиль были повреждены "вероятно, осколками".
ЦАХАЛ регулярно атакует объекты в Сирии
, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла
", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада
и контролируется Тегераном
.
Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.