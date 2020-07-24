Израиль атаковал объекты на юге Сирии

МОСКВА, 24 июля — РИА Новости. В израильской армии заявили, что атаковали цели на юге В израильской армии заявили, что атаковали цели на юге Сирии

Военные утверждают, что ранее Дамаск выпустил снаряды в направлении Голанских высот.

"В ответ несколько минут назад боевые вертолеты <...> нанесли удар по военным целям", — говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ ) атаковала несколько объектов, включая наблюдательные пункты сирийской армии и системы сбора разведывательных данных, расположенные на базах.

Сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что у поселения Хадер на Голанских высотах слышны взрывы.

Позже Минобороны САР подтвердило, что вертолеты ВВС Израиля атаковали сирийские позиции в провинции Кунейтра на Голанских высотах. По данным сирийских силовиков, ранены двое военнослужащих.

В пятницу днем на границе двух стран прогремели взрывы. Израильская сторона отмечала, что гражданское здание и автомобиль были повреждены "вероятно, осколками".

ЦАХАЛ регулярно атакует объекты в Сирии , объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении " Хезболла ", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном