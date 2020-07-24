https://ria.ru/20200724/1574893903.html
Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ, который позволит снизить цены на лекарства в стране. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T23:43
2020-07-24T23:43
дональд трамп
сша
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
в пятницу подписал указ, который позволит снизить цены на лекарства в стране.
Выступая в Белом доме перед подписанием документа, президент отметил, что введенные изменения устранят некоторых "посредников" при закупках лекарств.
"Посредники сколачивают состояние. Люди просто обманывают пациентов (государственной медицинской программы) Medicare", - сказал Трамп.
Кроме того, добавил президент, указ позволит "ликвидировать откаты" при закупках, что собравшиеся представители медицинского сообщества встретили аплодисментами.
Глава государства отметил, что сейчас цены на лекарства в США в среднем на 50 и более процентов выше, чем на точно такие же лекарства, которые продаются в других странах.
Трамп сообщил, что проведет во вторник встречу с представителями фармацевтических компаний и, если договоренности не будут достигнуты, то он издаст еще один указ, который гарантирует, что Medicare будет платить самую низкую закупочную цену на международном рынке.