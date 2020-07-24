https://ria.ru/20200724/1574893668.html
Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
Участок Сокольнической линии метро Москвы от "Филатова Луга" до "Коммунарки" закрылся до 28 июля, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T23:32
2020-07-24T23:32
метро
москва
московский метрополитен
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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метро, москва, московский метрополитен, общество
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Участок Сокольнической линии метро Москвы
от "Филатова Луга" до "Коммунарки" закрылся до 28 июля, сообщает
официальный портал мэра и правительства столицы.
Закрыты станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро. Они откроются для пассажиров в 05.30 во вторник, 28 июля.
До станции "Коммунарка" можно доехать на бесплатных компенсационных автобусах. Они курсируют вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Также можно воспользоваться регулярными маршрутами наземного городского транспорта.
Станции метро "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" перешли на особый режим работы до 19 августа (включительно). В выходные и некоторые будние дни станции будут полностью закрыты, в остальное время будут работать до 23.00. Это необходимо, чтобы закончить устройство бесстыкового пути на участке линии.