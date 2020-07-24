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Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
Участок Сокольнической линии метро Москвы от "Филатова Луга" до "Коммунарки" закрылся до 28 июля, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T23:32
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РИА Новости
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метро, москва, московский метрополитен, общество

Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля

23:32 24.07.2020
385
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБуква "М" у входа на станцию московского метро
Буква М у входа на станцию московского метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Участок Сокольнической линии метро Москвы от "Филатова Луга" до "Коммунарки" закрылся до 28 июля, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Закрыты станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро. Они откроются для пассажиров в 05.30 во вторник, 28 июля.
До станции "Коммунарка" можно доехать на бесплатных компенсационных автобусах. Они курсируют вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Также можно воспользоваться регулярными маршрутами наземного городского транспорта.
Станции метро "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" перешли на особый режим работы до 19 августа (включительно). В выходные и некоторые будние дни станции будут полностью закрыты, в остальное время будут работать до 23.00. Это необходимо, чтобы закончить устройство бесстыкового пути на участке линии.
Вход на станцию метро
Вчера, 09:17
Москвичей пригласили протестировать чат-бота столичного метро
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МетроМоскваМосковский метрополитенОбщество
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