Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля

Буква "М" у входа на станцию московского метро

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Участок Сокольнической линии метро Участок Сокольнической линии метро Москвы от "Филатова Луга" до "Коммунарки" закрылся до 28 июля, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Закрыты станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро. Они откроются для пассажиров в 05.30 во вторник, 28 июля.

До станции "Коммунарка" можно доехать на бесплатных компенсационных автобусах. Они курсируют вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Также можно воспользоваться регулярными маршрутами наземного городского транспорта.