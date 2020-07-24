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США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
США приняли решение изменить трактовку ряда положений режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) в сторону смягчения, что позволит им экспортировать... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T23:38
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дональд трамп, сша, в мире

США ослабили ограничения на экспорт беспилотников

23:18 24.07.2020 (обновлено: 23:38 24.07.2020)
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CC BY 2.0 / The National Guard / Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
CC BY 2.0 / The National Guard /
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США приняли решение изменить трактовку ряда положений режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) в сторону смягчения, что позволит им экспортировать беспилотные аппараты, говорится в распространенном в пятницу заявлении Белого дома.
"Более двух лет обсуждений с партнерами по РКРТ мы не смогли достичь консенсуса по этой назревшей реформе. Поэтому президент решил воспользоваться правом нашей страны на выбор, чтобы считать тщательно отобранный набор БПЛА категории I РКРТ, которые не могут летать быстрее 800 километров в час, категорией II", - сказано в сообщении.
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Там отмечается, что режим существует несколько десятков лет и уже устарел. Принятое решение, по мнению американской администрации, позволит укрепить национальную безопасность, увеличив возможности партнеров, а также открыть рынки БПЛА для американских производителей.
"Это также яркий пример для других партнеров по РКРТ, чтобы они приняли те же стандарты", - сказано в сообщении.
Как сообщил в пятницу журналистам помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер, соответствующий документ уже подписан президентом США Дональдом Трампом и вступил в силу на этой неделе.
Он подтвердил, что теперь под разрешение подпадают и известные боевые беспилотники Reaper, которые производит General Atomics Aeronautical Systems Inc.
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"Эта политика ничего не меняет в том, как мы подходим к более быстрым БПЛА, которые содержат более высокие риски с точки зрения доставки оружия массового уничтожения. Это такие вооружения, как крылатые ракеты, гиперзвуковое оружие, а также продвинутые боевые беспилотные аппараты. Эти виды вооружений останутся запрещенными к экспорту, кроме, возможно, редких исключительных случаев", - сказал в ходе брифинга помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
По его словам, новый подход означает только то, что США теперь будут "более гибко" подходить к медленным БПЛА, считая их системами категории II. Форд заверил, что США по-прежнему будут очень тщательно рассматривать каждую сделку о поставке таких вооружений и ослабление подхода не означает автоматической выдачи разрешения на экспорт.
Дипломат также заверил, что этот шаг не является попыткой США привлечь интерес к своей продукции, а лишь ответом на уже имеющиеся запросы.
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