МИД объяснил выбор Танзании для восстановления авиасообщения

В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. В посольстве Танзании назвали возобновление авиасообщения с Россией хорошими новостями, страна готова принимать всех туристов, которые захотят приехать.