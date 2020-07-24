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https://ria.ru/20200724/1574893379.html
МИД объяснил выбор Танзании для восстановления авиасообщения
Включение Танзании в список из трех стран, с которыми будет восстановлено авиасообщение из России, объясняется популярностью этой африканской страны у... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T23:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мария захарова, новости - туризм, танзания, в мире

МИД объяснил выбор Танзании для восстановления авиасообщения

23:06 24.07.2020
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© Fotolia / pwollingaАвтодорога в Танзании
Автодорога в Танзании
© Fotolia / pwollinga
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Включение Танзании в список из трех стран, с которыми будет восстановлено авиасообщение из России, объясняется популярностью этой африканской страны у российских туристов, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. В посольстве Танзании назвали возобновление авиасообщения с Россией хорошими новостями, страна готова принимать всех туристов, которые захотят приехать.
"У нас принято сначала обсмеивать, а потом обдумывать. То количество людей, которое мы вывезли из Танзании (после приостановки авиасообщения - ред.) показывает, что это место очень популярное... Занзибар и Танзания - это одно государство. Туристов было очень много", - сообщила Захарова в интервью Youtube-каналу "Виттель. Реальность".
Гора Килиманджаро
Вчера, 15:33Туризм
В посольстве рассказали, чем Танзания может привлечь российских туристов
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