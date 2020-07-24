https://ria.ru/20200724/1574893019.html
В ДР Конго нашли тела 37 вероятных жертв столкновений между повстанцами
По меньшей мере 37 тел обнаружили в населенном пункте Пинга на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) после столкновений между повстанцами, сообщает... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T22:48
2020-07-24T22:48
демократическая республика конго
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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демократическая республика конго, в мире
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
По меньшей мере 37 тел обнаружили в населенном пункте Пинга на востоке Демократической Республики Конго
(ДРК) после столкновений между повстанцами, сообщает местное издание 7sur7
.
Как отмечает издание, тела повстанцев и мирных жителей обнаружены в пятницу в населенном пункте Пинга на территории Валикале в провинции Северное Киву.
По словам главы объединения Кисимба Нкойо Муронгани, эти люди, предположительно, стали жертвами столкновений между двумя фракциями вооруженной группы ополченцев Nduma Defense Of Congo Rénové (NDC-R), которые вспыхнули 20 июля.
"Некоторые тела были обнаружены вчера, сегодня поиски продолжались, и в общей сложности у нас было 37 тел. Большинство на самом деле повстанцы, но мы не презираем ни одной жизни, они все люди, и мы их похороним с достоинством", - заявил Нкойо Муронгани.