В ДР Конго нашли тела 37 вероятных жертв столкновений между повстанцами

"Некоторые тела были обнаружены вчера, сегодня поиски продолжались, и в общей сложности у нас было 37 тел. Большинство на самом деле повстанцы, но мы не презираем ни одной жизни, они все люди, и мы их похороним с достоинством", - заявил Нкойо Муронгани.