В Портленде задержали 18 человек за время протестов

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Восемнадцать человек задержаны в Восемнадцать человек задержаны в Портленде , штат Орегон , с начала недели за участие в протестах, говорится на сайте минюста США

"Прокурор США Билли Дж. Уильямс сообщил сегодня, что 18 человек были задержаны и на этой неделе им будут предъявлены обвинения по федеральному законодательству за их участие в недавних ночных протестах... в Портленде", - говорится в сообщении.

Согласно документам суда, с 26 мая в городе проходят беспорядки, протестующие нападают на сотрудников правоохранительных органов, уничтожают имущество, зафиксированы мародерство, поджоги и акты вандализма. Сообщается, что в последние дни было сильно повреждено здание суда имени Марка Хэтфилда, а силовики, которые защищали здание, подверглись нападениям со стороны протестующих.