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В Портленде задержали 18 человек за время протестов
Восемнадцать человек задержаны в Портленде, штат Орегон, с начала недели за участие в протестах, говорится на сайте минюста США. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T22:42
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353
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портленд, орегон, сша, в мире

В Портленде задержали 18 человек за время протестов

22:42 24.07.2020
349
© РИА Новости / Абдула Хаваджа / Перейти в фотобанкПротесты в Портленде
Протесты в Портленде
© РИА Новости / Абдула Хаваджа
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Восемнадцать человек задержаны в Портленде, штат Орегон, с начала недели за участие в протестах, говорится на сайте минюста США.
"Прокурор США Билли Дж. Уильямс сообщил сегодня, что 18 человек были задержаны и на этой неделе им будут предъявлены обвинения по федеральному законодательству за их участие в недавних ночных протестах... в Портленде", - говорится в сообщении.
Согласно документам суда, с 26 мая в городе проходят беспорядки, протестующие нападают на сотрудников правоохранительных органов, уничтожают имущество, зафиксированы мародерство, поджоги и акты вандализма. Сообщается, что в последние дни было сильно повреждено здание суда имени Марка Хэтфилда, а силовики, которые защищали здание, подверглись нападениям со стороны протестующих.
Отмечается, что все подозреваемые являются жителями Портленда, они были отпущены до судебных слушаний по их делам.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаПортлендОрегонСШАВ мире
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