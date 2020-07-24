https://ria.ru/20200724/1574892966.html
В Портленде задержали 18 человек за время протестов
Восемнадцать человек задержаны в Портленде, штат Орегон, с начала недели за участие в протестах, говорится на сайте минюста США. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T22:42
2020-07-24T22:42
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
портленд
орегон
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портленд, орегон, сша, в мире
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Восемнадцать человек задержаны в Портленде
, штат Орегон
, с начала недели за участие в протестах, говорится на сайте
минюста США
.
"Прокурор США Билли Дж. Уильямс сообщил сегодня, что 18 человек были задержаны и на этой неделе им будут предъявлены обвинения по федеральному законодательству за их участие в недавних ночных протестах... в Портленде", - говорится в сообщении.
Согласно документам суда, с 26 мая в городе проходят беспорядки, протестующие нападают на сотрудников правоохранительных органов, уничтожают имущество, зафиксированы мародерство, поджоги и акты вандализма. Сообщается, что в последние дни было сильно повреждено здание суда имени Марка Хэтфилда, а силовики, которые защищали здание, подверглись нападениям со стороны протестующих.
Отмечается, что все подозреваемые являются жителями Портленда, они были отпущены до судебных слушаний по их делам.