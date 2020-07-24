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Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии и Идлибе
Террористы запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T22:34
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
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353
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война в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, в мире

Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии и Идлибе

22:34 24.07.2020
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© РИА НовостиРоссийско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
© РИА Новости
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Террористы запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Кухбания в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Маарет-Мухос, один обстрел населенного пункта Руайха в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* , - сказал Щербицкий.
Он также отметил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании 2019 года.
Как говорится в сообщении, подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам в провинции Алеппо. Силы армейской авиации также провели воздушное патрулирование по маршруту "аэродром Квайрес – аэродром Метрас – Айн-Иса – Махмудли – аэродром Квайрес".
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
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