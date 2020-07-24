Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии и Идлибе

"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Кухбания в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Маарет-Мухос, один обстрел населенного пункта Руайха в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* , - сказал Щербицкий.