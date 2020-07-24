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Власти Москвы заявили, что терминалы в магазинах смогут заменить кассиров
Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк считает, что в перспективе ближайших 10 лет формат терминалов самообслуживания в магазинах... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T22:23
алексей немерюк
москва
технологии
общество
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РИА Новости
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алексей немерюк, москва, технологии, общество

Власти Москвы заявили, что терминалы в магазинах смогут заменить кассиров

22:23 24.07.2020
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© Fotolia / ldprodОплата телефоном
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© Fotolia / ldprod
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк считает, что в перспективе ближайших 10 лет формат терминалов самообслуживания в магазинах станет превалировать.
В эфире радиостанции "Говорит Москва" Немерюк ответил на вопрос о перспективах формата терминалов самообслуживания при покупках в московских магазинах, когда продавец не нужен.
"Многие крупные сетевые компании экспериментируют с этим форматом, есть предприятия, которые далеко не первую пятилетку используют такие механизмы. Пока сохраняется формат в более 95% случаев с участием кассиров. Но это формат ближайшего будущего: сказать, что в следующем году перейдут, это тяжело, но в ближайшее 10-летие этот формат (терминалов самообслуживания - ред.) будет превалировать", - сказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы.
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