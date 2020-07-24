Власти Москвы заявили, что терминалы в магазинах смогут заменить кассиров

"Многие крупные сетевые компании экспериментируют с этим форматом, есть предприятия, которые далеко не первую пятилетку используют такие механизмы. Пока сохраняется формат в более 95% случаев с участием кассиров. Но это формат ближайшего будущего: сказать, что в следующем году перейдут, это тяжело, но в ближайшее 10-летие этот формат (терминалов самообслуживания - ред.) будет превалировать", - сказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы.