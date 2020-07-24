В Госдепе оценили предложения России и Китая по договору о космосе

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США считают неудачными предложения России и Китая о заключении договора о контроле над вооружениями в космосе, заявил в пятницу журналистам помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд

"Российские и китайские дипломаты были весьма изобретательны в плане выдвижения неудачных идей о контроле над вооружениями в космосе… Проблема некоторых вещей, которые продвигали Москва Пекин по этой теме, это попытки подхода к космосу в традиционной позиции контроля над вооружениями: определить космическое оружие и запретить его", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

По его словам, практически невозможно дать определение тому, что такое "оружие в космосе".

"И даже если это получится, то почти невозможно проверить, соблюдают ли все это правило, если оно будет принято", - добавил дипломат.