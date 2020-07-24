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В Госдепе оценили предложения России и Китая по договору о космосе
США считают неудачными предложения России и Китая о заключении договора о контроле над вооружениями в космосе, заявил в пятницу журналистам помощник... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T22:23
россия
кристофер форд
китай
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, кристофер форд, китай, сша, в мире

В Госдепе оценили предложения России и Китая по договору о космосе

22:23 24.07.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США считают неудачными предложения России и Китая о заключении договора о контроле над вооружениями в космосе, заявил в пятницу журналистам помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
"Российские и китайские дипломаты были весьма изобретательны в плане выдвижения неудачных идей о контроле над вооружениями в космосе… Проблема некоторых вещей, которые продвигали Москва и Пекин по этой теме, это попытки подхода к космосу в традиционной позиции контроля над вооружениями: определить космическое оружие и запретить его", - сказал он в ходе телефонного брифинга.
По его словам, практически невозможно дать определение тому, что такое "оружие в космосе".
"И даже если это получится, то почти невозможно проверить, соблюдают ли все это правило, если оно будет принято", - добавил дипломат.
Второй проблемой таких предложений Форд назвал отсутствие в них темы размещения на земле оружия, которое может достигать космоса и быть использованным там. Это Форд назвал "признаком несерьезности" подхода у обсуждению вопроса.
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