Глава Абхазии обсудил с российским послом открытие границы

"В ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества в области противодействия коронавирусной инфекции, в частности перспективы поэтапного открытия российско-абхазской границы", - говорится в сообщении.

Кроме того, были рассмотрены аспекты укрепления взаимодействия в сферах безопасности и борьбы с организованной преступностью на территории Абхазии, а также процесс согласования проекта договора о двойном гражданстве жителей республики и РФ.