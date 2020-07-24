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Глава Абхазии обсудил с российским послом открытие границы
Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с послом России в республике Алексеем Двиняниным возможность поэтапного открытия российско-абхазской границы, сообщается... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T22:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Глава Абхазии обсудил с российским послом открытие границы

22:11 24.07.2020
2020
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Граница России и Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 24 июл - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с послом России в республике Алексеем Двиняниным возможность поэтапного открытия российско-абхазской границы, сообщается на странице дипведомства в Facebook.
"В ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества в области противодействия коронавирусной инфекции, в частности перспективы поэтапного открытия российско-абхазской границы", - говорится в сообщении.
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Кроме того, были рассмотрены аспекты укрепления взаимодействия в сферах безопасности и борьбы с организованной преступностью на территории Абхазии, а также процесс согласования проекта договора о двойном гражданстве жителей республики и РФ.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 44, выздоровевших - 37. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 28 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлексей ДвинянинАслан БжанияАбхазияВ мире
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