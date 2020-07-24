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США заявили о возможных ответных мерах на угрозы в космосе
США оставляют за собой право на ответные меры в случае угрозы в космосе, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T22:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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россия, кристофер форд, ввс сша, государственный департамент сша, сша, в мире

США заявили о возможных ответных мерах на угрозы в космосе

22:02 24.07.2020
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© Фото : Carnegie EuropeСпецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд
Спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд
© Фото : Carnegie Europe
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. США оставляют за собой право на ответные меры в случае угрозы в космосе, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
"Наша политика - предупреждать и сдерживать, а если потребуется, реагировать соответствующим образом на угрозы нашим объектам в космосе, важным компонентам нашей космической инфраструктуры… В случае, если будут такие атаки или угрозы, мы, конечно, оставляем за собой право ответить в том месте, в то время и таким образом, который мы сочтем нужным", - сказал Форд на брифинге, отвечая на вопрос о возможных ответных мерах на действия России.
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"Вы не удивитесь, если я не буду заранее сообщать о таких вещах. Это обычно не очень умно, говорить об этом в деталях. Но мы ясно говорим, что свободный доступ в космос является жизненно необходимым для наших национальных интересов", - добавил он.
Ранее космическое командование США заявило, что располагает доказательствами, что Россия провела "неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия". По американским данным, 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.
На сайте spacetrack.org - специализированном сайте ВВС США, на котором публикуется открытая информация, объекту 45915 уделено особое внимание. Информация о том, что 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает объект на орбите, размещена в верхней части сайта. Там же можно получить данные о его местоположении.
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Как заявляют американские военные, запуск "объекта" был проведен рядом с другим российским спутником. Отмечается, что данные испытания похожи на ситуацию 2017 года и не похожи на тестирование спутника-инспектора.
Пятнадцатого июля Минобороны России действительно сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат. Ситуацию 2017 года американские военные вспоминают в связи с запуском в июне того года Россией спутника-платформы "Космос-2519", от которого в августе отделился малый космический аппарат. В каталоге ВВС США второй спутник получил наименование "Космос-2521".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения США, заявил, что Россия привержена задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения.
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РоссияКристофер ФордВВС СШАГосударственный департамент СШАСШАВ мире
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