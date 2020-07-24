США заявили о возможных ответных мерах на угрозы в космосе

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. США оставляют за собой право на ответные меры в случае угрозы в космосе, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд

"Наша политика - предупреждать и сдерживать, а если потребуется, реагировать соответствующим образом на угрозы нашим объектам в космосе, важным компонентам нашей космической инфраструктуры… В случае, если будут такие атаки или угрозы, мы, конечно, оставляем за собой право ответить в том месте, в то время и таким образом, который мы сочтем нужным", - сказал Форд на брифинге, отвечая на вопрос о возможных ответных мерах на действия России.

"Вы не удивитесь, если я не буду заранее сообщать о таких вещах. Это обычно не очень умно, говорить об этом в деталях. Но мы ясно говорим, что свободный доступ в космос является жизненно необходимым для наших национальных интересов", - добавил он.

Ранее космическое командование США заявило, что располагает доказательствами, что Россия провела "неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия". По американским данным, 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.

На сайте spacetrack.org - специализированном сайте ВВС США , на котором публикуется открытая информация, объекту 45915 уделено особое внимание. Информация о том, что 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает объект на орбите, размещена в верхней части сайта. Там же можно получить данные о его местоположении.

Как заявляют американские военные, запуск "объекта" был проведен рядом с другим российским спутником. Отмечается, что данные испытания похожи на ситуацию 2017 года и не похожи на тестирование спутника-инспектора.

Пятнадцатого июля Минобороны России действительно сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат. Ситуацию 2017 года американские военные вспоминают в связи с запуском в июне того года Россией спутника-платформы "Космос-2519", от которого в августе отделился малый космический аппарат. В каталоге ВВС США второй спутник получил наименование "Космос-2521".