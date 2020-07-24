ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки

Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки увеличилось более чем на 284 тысячи, скончались еще свыше 9,7 тысячи человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения ( Число случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки увеличилось более чем на 284 тысячи, скончались еще свыше 9,7 тысячи человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ).

Накануне ВОЗ сообщала о новых 247 225 случаях COVID-19 и 7097 летальных исходах.

За последние 24 часа в мире зафиксировали рекордные 284 196 новых случаев заражения коронавирусом и 9753 летальных исхода.

Согласно данным ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 15 296 926, по меньшей мере 628 903 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 8 121 700 и Европе - 3 170 382.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.