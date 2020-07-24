Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574892057.html
ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки
Число случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки увеличилось более чем на 284 тысячи, скончались еще свыше 9,7 тысячи человек, сообщает Всемирная РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T21:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383916_0:30:2048:1182_1400x0_80_0_0_0e0fde6325de37ecb5d9e9597e5620aa.jpg
https://ria.ru/20200724/1574884208.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383916_0:30:2048:1182_1400x0_80_0_0_0e0fde6325de37ecb5d9e9597e5620aa.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383916_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_811bc77fb8f472437ad655af569c4214.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383916_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_fee5908fc37dce392d4302f8fda64858.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, в мире

ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки

21:52 24.07.2020
9060
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки увеличилось более чем на 284 тысячи, скончались еще свыше 9,7 тысячи человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Накануне ВОЗ сообщала о новых 247 225 случаях COVID-19 и 7097 летальных исходах.
Коронавирус
Вчера, 18:11РИА Наука
Ученые выяснили, что водоросли помогают от коронавируса лучше лекарств
За последние 24 часа в мире зафиксировали рекордные 284 196 новых случаев заражения коронавирусом и 9753 летальных исхода.
Согласно данным ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 15 296 926, по меньшей мере 628 903 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 8 121 700 и Европе - 3 170 382.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
0211424
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
Рекомендуем
Протесты в Портленде
Паника в США: "зеленые человечки" захватывают американские города
Пассажирский самолет в небе
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Спящая девушка
Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
Российские рубли
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков: в Кремле знают, что в Хабаровск прилетели псевдооппозиционеры
Моника Левински
Российские пранкеры разыграли Монику Левински
Сотрудник полиции
В Москве избили беременную школьницу, сообщил РЕН
Сенатор Алексей Пушков
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета
Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко допустил привлечение военных к наведению порядка в Белоруссии
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков высмеял готового "штурмовать Крым" Турчинова
Участники акции протеста у здания суда в Портленде
В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
Автодорога в Танзании
МИД объяснил выбор Танзании для восстановления авиасообщения
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Сенатор посоветовал Турчинову взять на "штурм Крыма" белый флаг
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Пушков рассказал о "геополитической капитуляции" Горбачева
02:58В США оспорили решение Трампа не учитывать нелегалов при нарезке округов
02:52Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
Лента новостейМолния