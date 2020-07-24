https://ria.ru/20200724/1574892007.html
США предложили России создать линию связи по космосу
США предложили России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе, рассказал помощник госсекретаря по международной безопасности и... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T21:49
2020-07-24T22:13
россия
кристофер форд
вена
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https://ria.ru/20200723/1574737582.html
alnoor1953
А на-фиг? Чо, братва, санкции не помогают? Ну, извиняйте :)
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россия
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сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кристофер форд, вена, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. США
предложили России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе, рассказал помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд
.
"У нашего оператора должна быть возможность связаться с их оператором по мере того, как возникают потенциальные проблемы и может произойти недопонимание", — сказал он на брифинге.
По словам Форда, эту тему поднимут на переговорах экспертов двух стран в Вене
, которая пройдет на следующей неделе.
В Госдепе аргументировали свое предложение тем, что в последнее время Россия якобы делает на орбите "странные и опасные вещи".
Также Форд заявил, что США считают инициативы России и Китая по контролю над вооружениями в космосе неудачными. В Вашингтоне полагают, что космическому оружию практически невозможно дать определение, а проследить его использование затруднительно.
Ранее Космическое командование США сообщило, что Россия провела неразрушающие испытания противоспутникового оружия.
В действительности Минобороны протестировало 15 июля новейший малый спутник-инспектор. В МИД отмечали, что эти испытания не создавали угрозы для других космических объектов и не нарушали международное право. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, подчеркивал, что Россия стремится к полной демилитаризации космоса.