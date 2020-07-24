США предложили России создать линию связи по космосу

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. США предложили России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе, рассказал помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд

"У нашего оператора должна быть возможность связаться с их оператором по мере того, как возникают потенциальные проблемы и может произойти недопонимание", — сказал он на брифинге.

По словам Форда, эту тему поднимут на переговорах экспертов двух стран в Вене , которая пройдет на следующей неделе.

В Госдепе аргументировали свое предложение тем, что в последнее время Россия якобы делает на орбите "странные и опасные вещи".

Также Форд заявил, что США считают инициативы России и Китая по контролю над вооружениями в космосе неудачными. В Вашингтоне полагают, что космическому оружию практически невозможно дать определение, а проследить его использование затруднительно.

Ранее Космическое командование США сообщило, что Россия провела неразрушающие испытания противоспутникового оружия.