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США предложили России создать линию связи по космосу
США предложили России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе, рассказал помощник госсекретаря по международной безопасности и... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T22:13
россия
кристофер форд
вена
сша
в мире
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А на-фиг? Чо, братва, санкции не помогают? Ну, извиняйте :)
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, кристофер форд, вена, сша, в мире

США предложили России создать линию связи по космосу

21:49 24.07.2020 (обновлено: 22:13 24.07.2020)
2944
© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровБерег Туниса, Сицилия и островное государство Мальта снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым
Берег Туниса, Сицилия и островное государство Мальта снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. США предложили России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе, рассказал помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
"У нашего оператора должна быть возможность связаться с их оператором по мере того, как возникают потенциальные проблемы и может произойти недопонимание", — сказал он на брифинге.
Спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд
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В Госдепе рассказали об ожиданиях от встречи с Россией по космосу
По словам Форда, эту тему поднимут на переговорах экспертов двух стран в Вене, которая пройдет на следующей неделе.
В Госдепе аргументировали свое предложение тем, что в последнее время Россия якобы делает на орбите "странные и опасные вещи".
Также Форд заявил, что США считают инициативы России и Китая по контролю над вооружениями в космосе неудачными. В Вашингтоне полагают, что космическому оружию практически невозможно дать определение, а проследить его использование затруднительно.
Ранее Космическое командование США сообщило, что Россия провела неразрушающие испытания противоспутникового оружия.
В действительности Минобороны протестировало 15 июля новейший малый спутник-инспектор. В МИД отмечали, что эти испытания не создавали угрозы для других космических объектов и не нарушали международное право. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркивал, что Россия стремится к полной демилитаризации космоса.
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"У них такого нет": какое оружие России больше всего беспокоит США
31521068
Обсудить 7
РоссияКристофер ФордВенаСШАВ мире
Популярные комментарии
А на-фиг? Чо, братва, санкции не помогают? Ну, извиняйте :)
24 июля, 22:27
aalnoor1953
660000
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