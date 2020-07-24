В Госдепе рассказали об ожиданиях от встречи с Россией по космосу

Спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США рассчитывают, что встреча по космосу в Вене 27 июля позволит прояснить политику сторон в отношении космоса на фоне сообщений об испытании Россией оружия там, заявил в пятницу журналистам помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд

"Мы надеемся, эта встреча позволит нам изучить пути укрепления стабильности и безопасности в космосе, равно как и продвинуться вперед в вопросе разработки норм ответственного поведения в этой очень важной сфере", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

Он выразил надежду на то, что первая с 2013 года официальная двусторонняя встреча по безопасности в космосе будет интересной и продуктивной. По его словам, с американской стороны в ней будут принимать участие межведомственная делегация с представителями госдепартамента, минобороны, минэнергетики, совета национальной безопасности и космических сил.

"Мы, конечно, подчеркнем нашу обеспокоенность по поводу усилий России и Китая использовать космос в военных целях. Поясню. Москва Пекин уже превратили космос в театр военных действий", - добавил Форд.

Он обвинил Россию и Китай в размещении оружия в космосе, что представляет угрозу в космосе США и союзникам.

"Россия уже испытала запуск снарядов в космосе, и не один раз, а уже два раза", - сказал дипломат.