Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574891867.html
В Госдепе рассказали об ожиданиях от встречи с Россией по космосу
США рассчитывают, что встреча по космосу в Вене 27 июля позволит прояснить политику сторон в отношении космоса на фоне сообщений об испытании Россией оружия... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T21:44
россия
кристофер форд
вена
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149742/56/1497425637_98:0:2384:1286_1400x0_80_0_0_dd6f76d6c4bee995b0d86e5cd85f363c.jpg
https://ria.ru/20200724/1574854030.html
https://ria.ru/20200724/1574864999.html
3
россия
вена
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/149742/56/1497425637_98:0:2384:1286_1400x0_80_0_0_dd6f76d6c4bee995b0d86e5cd85f363c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149742/56/1497425637_383:0:2098:1286_1400x0_80_0_0_cddbec4399e4593d9f492c6341568a05.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149742/56/1497425637_598:0:1884:1286_1400x0_80_0_0_390e62171e073a1832d3739bb8e9a760.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кристофер форд, вена, сша, в мире

В Госдепе рассказали об ожиданиях от встречи с Россией по космосу

21:44 24.07.2020
475
© Фото : Carnegie EuropeСпецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд
Спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд
© Фото : Carnegie Europe
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США рассчитывают, что встреча по космосу в Вене 27 июля позволит прояснить политику сторон в отношении космоса на фоне сообщений об испытании Россией оружия там, заявил в пятницу журналистам помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
"Мы надеемся, эта встреча позволит нам изучить пути укрепления стабильности и безопасности в космосе, равно как и продвинуться вперед в вопросе разработки норм ответственного поведения в этой очень важной сфере", - сказал он в ходе телефонного брифинга.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:28Хочу стать космонавтом
Россия привержена полной демилитаризации космоса, заявил Песков
Он выразил надежду на то, что первая с 2013 года официальная двусторонняя встреча по безопасности в космосе будет интересной и продуктивной. По его словам, с американской стороны в ней будут принимать участие межведомственная делегация с представителями госдепартамента, минобороны, минэнергетики, совета национальной безопасности и космических сил.
"Мы, конечно, подчеркнем нашу обеспокоенность по поводу усилий России и Китая использовать космос в военных целях. Поясню. Москва и Пекин уже превратили космос в театр военных действий", - добавил Форд.
Он обвинил Россию и Китай в размещении оружия в космосе, что представляет угрозу в космосе США и союзникам.
"Россия уже испытала запуск снарядов в космосе, и не один раз, а уже два раза", - сказал дипломат.
По его словам, США намерены защищать доступ и свободу действий в космосе. Форд выразил надежду, что встреча в Вене позволит прояснить политику обеих сторон в этом вопросе.
Вид на Землю с борта МКС
Вчера, 14:32
МИД ответил на заявления США и Британии об испытаниях оружия в космосе
1161063
Обсудить 3
РоссияКристофер ФордВенаСШАВ мире
Рекомендуем
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков высмеял готового "штурмовать Крым" Турчинова
Берег Туниса, Сицилия и островное государство Мальта снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым
США предложили России создать линию связи по космосу
Спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд
США заявили о возможных ответных мерах на угрозы в космосе
Перекати-поле во дворе дома в Пуэбло-Уэст, штат Колорадо, США
СМИ узнали об угрозе выселения для миллионов арендаторов жилья в США
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе оценили предложения России и Китая по договору о космосе
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Сенатор посоветовал Турчинову взять на "штурм Крыма" белый флаг
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Северной Осетии возбудили дело из-за треснувшего после ремонта моста
Тунис
Премьер Туниса уволил министра иностранных дел страны
Соучредитель компании Apple Стив Возняк на лекции в рамках VII Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+ в Москве. 7 октября 2017
Сооснователь Apple подал в суд на YouTube из-за мошеннических видео
Вид со смотровой площадки у памятника Салавату Юлаеву в Уфе
В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Владимир Путин и Николя Саркози в Ново-Огарево
Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина хочет сотрудничать с Египтом в космической сфере
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Крыму пропал трехлетний ребенок
Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
Глава нацразведки США обвинил Россию в подрыве доверия к выборам
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Киевский суд закрыл дело против Зеленского из-за нарушений в декларации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Пушков рассказал о "геополитической капитуляции" Горбачева
02:58В США оспорили решение Трампа не учитывать нелегалов при нарезке округов
02:52Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
Лента новостейМолния