https://ria.ru/20200724/1574891867.html
В Госдепе рассказали об ожиданиях от встречи с Россией по космосу
США рассчитывают, что встреча по космосу в Вене 27 июля позволит прояснить политику сторон в отношении космоса на фоне сообщений об испытании Россией оружия... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T21:44
2020-07-24T21:44
россия
кристофер форд
вена
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149742/56/1497425637_98:0:2384:1286_1400x0_80_0_0_dd6f76d6c4bee995b0d86e5cd85f363c.jpg
https://ria.ru/20200724/1574854030.html
https://ria.ru/20200724/1574864999.html
3
россия
вена
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149742/56/1497425637_98:0:2384:1286_1400x0_80_0_0_dd6f76d6c4bee995b0d86e5cd85f363c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149742/56/1497425637_383:0:2098:1286_1400x0_80_0_0_cddbec4399e4593d9f492c6341568a05.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149742/56/1497425637_598:0:1884:1286_1400x0_80_0_0_390e62171e073a1832d3739bb8e9a760.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кристофер форд, вена, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США
рассчитывают, что встреча по космосу в Вене
27 июля позволит прояснить политику сторон в отношении космоса на фоне сообщений об испытании Россией оружия там, заявил в пятницу журналистам помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд
.
"Мы надеемся, эта встреча позволит нам изучить пути укрепления стабильности и безопасности в космосе, равно как и продвинуться вперед в вопросе разработки норм ответственного поведения в этой очень важной сфере", - сказал он в ходе телефонного брифинга.
Он выразил надежду на то, что первая с 2013 года официальная двусторонняя встреча по безопасности в космосе будет интересной и продуктивной. По его словам, с американской стороны в ней будут принимать участие межведомственная делегация с представителями госдепартамента, минобороны, минэнергетики, совета национальной безопасности и космических сил.
"Мы, конечно, подчеркнем нашу обеспокоенность по поводу усилий России и Китая
использовать космос в военных целях. Поясню. Москва
и Пекин
уже превратили космос в театр военных действий", - добавил Форд.
Он обвинил Россию и Китай в размещении оружия в космосе, что представляет угрозу в космосе США и союзникам.
"Россия уже испытала запуск снарядов в космосе, и не один раз, а уже два раза", - сказал дипломат.
По его словам, США намерены защищать доступ и свободу действий в космосе. Форд выразил надежду, что встреча в Вене позволит прояснить политику обеих сторон в этом вопросе.