В Северной Осетии возбудили дело из-за треснувшего после ремонта моста

ПЯТИГОРСК, 24 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нецелевом расходовании средств в отношении председателя комитета дорожного хозяйства Следователи возбудили уголовное дело о нецелевом расходовании средств в отношении председателя комитета дорожного хозяйства Северной Осетии из-за моста через реку Урух за 566 миллионов рублей, который через несколько месяцев после торжественного открытия треснул, сообщает прокуратура региона.

В середине мая в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина показывает трещины на одной из полос моста и повреждения у края дороги. Председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев сообщал, что открытый после реконструкции в конце декабря прошлого года мост через реку Урух треснул из-за продолжительных осадков, а подрядчик ООО "Дагспецстройсервис" проведет вскрытие и укрепление участка, на котором возникла трещина, устранит все возникшие повреждения. Также сообщалось, что следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении гендиректора подрядной организации.

"Проверкой установлено, что аварийное сооружение – мостовой переход, не реконструировано, его грузоподъемность и работоспособность не восстановлена. Осуществлено строительство нового перехода. Несмотря на то, что работы по реконструкции аварийного моста, предусмотренные программой фактически не выполнены, председателем комитета дорожного хозяйства республики, подписаны платежные поручения и перечислены денежные средства подрядчику", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что расходование бюджетных средств в сумме более 566 миллионов рублей произведено на цели, не соответствующие условиям их получения, материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, добавили в ведомстве.