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В Северной Осетии возбудили дело из-за треснувшего после ремонта моста
Следователи возбудили уголовное дело о нецелевом расходовании средств в отношении председателя комитета дорожного хозяйства Северной Осетии из-за моста через... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T21:38
республика северная осетия - алания
происшествия
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353
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республика северная осетия - алания, происшествия

В Северной Осетии возбудили дело из-за треснувшего после ремонта моста

21:38 24.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЯТИГОРСК, 24 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нецелевом расходовании средств в отношении председателя комитета дорожного хозяйства Северной Осетии из-за моста через реку Урух за 566 миллионов рублей, который через несколько месяцев после торжественного открытия треснул, сообщает прокуратура региона.
В середине мая в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина показывает трещины на одной из полос моста и повреждения у края дороги. Председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев сообщал, что открытый после реконструкции в конце декабря прошлого года мост через реку Урух треснул из-за продолжительных осадков, а подрядчик ООО "Дагспецстройсервис" проведет вскрытие и укрепление участка, на котором возникла трещина, устранит все возникшие повреждения. Также сообщалось, что следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении гендиректора подрядной организации.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"Проверкой установлено, что аварийное сооружение – мостовой переход, не реконструировано, его грузоподъемность и работоспособность не восстановлена. Осуществлено строительство нового перехода. Несмотря на то, что работы по реконструкции аварийного моста, предусмотренные программой фактически не выполнены, председателем комитета дорожного хозяйства республики, подписаны платежные поручения и перечислены денежные средства подрядчику", - говорится в сообщении.
В связи с тем, что расходование бюджетных средств в сумме более 566 миллионов рублей произведено на цели, не соответствующие условиям их получения, материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, добавили в ведомстве.
"По результатам их рассмотрения в отношении председателя комитета дорожного хозяйства Северной Осетии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере", - сказано в сообщении.
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