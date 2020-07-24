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В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа и оставил в силе 14-дневную изоляцию... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T21:30
распространение нового коронавируса
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радий хабиров
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, республика башкортостан, общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

21:30 24.07.2020
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© РИА Новости / Вадим БрайдовВид со смотровой площадки у памятника Салавату Юлаеву в Уфе
Вид со смотровой площадки у памятника Салавату Юлаеву в Уфе
© РИА Новости / Вадим Брайдов
УФА, 24 июл - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа и оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
"Глава Башкортостана внёс изменения в указ "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Башкирии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции сохраняется в отношении лиц старше 65 лет до 9 августа, за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью, приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в салоны связи, поездок к садовым и дачным участкам, посещения кладбищ", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Кроме того, 14-дневный режим самоизоляции сохраняется для граждан иностранных государств и лиц без гражданства, прибывших в Башкирию, а также граждан России, прибывших из иностранных государств вывозными рейсами.
"Деятельность отдельных профилакториев и санаторно-оздоровительных лагерей, в которых лечат детей, а также отдельных детских оздоровительных и пришкольных лагерей, лагерей труда и отдыха детей будет возобновляться в соответствии с решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки", - сообщает пресс-служба главы региона.
По данным минздрава Башкирии, в регионе на 24 июля зарегистрировано 6 463 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 4 777 заболевших выздоровели, 21 человек скончался.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Радий ХабировРеспублика БашкортостанОбщество
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