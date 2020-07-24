В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

УФА, 24 июл - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа и оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
"Глава Башкортостана внёс изменения в указ "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Башкирии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции сохраняется в отношении лиц старше 65 лет до 9 августа, за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью, приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в салоны связи, поездок к садовым и дачным участкам, посещения кладбищ", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, 14-дневный режим самоизоляции сохраняется для граждан иностранных государств и лиц без гражданства, прибывших в Башкирию, а также граждан России, прибывших из иностранных государств вывозными рейсами.
"Деятельность отдельных профилакториев и санаторно-оздоровительных лагерей, в которых лечат детей, а также отдельных детских оздоровительных и пришкольных лагерей, лагерей труда и отдыха детей будет возобновляться в соответствии с решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки", - сообщает пресс-служба главы региона.
По данным минздрава Башкирии, в регионе на 24 июля зарегистрировано 6 463 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 4 777 заболевших выздоровели, 21 человек скончался.
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