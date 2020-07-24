В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

Кроме того, 14-дневный режим самоизоляции сохраняется для граждан иностранных государств и лиц без гражданства, прибывших в Башкирию, а также граждан России, прибывших из иностранных государств вывозными рейсами.

"Деятельность отдельных профилакториев и санаторно-оздоровительных лагерей, в которых лечат детей, а также отдельных детских оздоровительных и пришкольных лагерей, лагерей труда и отдыха детей будет возобновляться в соответствии с решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки", - сообщает пресс-служба главы региона.