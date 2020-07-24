В Москве проводят проверку после нападения охранника на водителя скорой

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Служебная проверка проходит после нападения охранника на водителя скорой помощи около больницы имени Филатова в Служебная проверка проходит после нападения охранника на водителя скорой помощи около больницы имени Филатова в Москве , сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в пятницу.

Ранее в сети появилась информация, что охрана больницы им. Филатова в Москве напала на водителя скорой помощи из-за того, что он не хотел отгонять машину. Сообщалось, что водителя ударили по лицу, у него диагностирован ушиб мягких тканей головы.

Отмечается, что городская клиническая больница №15 имени О.М. Филатова оказывает медицинскую помощь больным с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Учитывая это, на территории клиники соблюдаются строгие противоэпидемические меры: прибывающие автомобили санитарного транспорта, привозящие пациентов, после передачи их в приёмное отделение в обязательном порядке должны пройти дезинфекцию как снаружи, так и внутри.

Как сообщили в депздраве, водитель скорой помощи отказывался перегнать автомобиль на специальную обработку, как того требовали охранники - сотрудники ЧОП "Щит", и припарковал машину в запрещенной для этого зоне. "Вероятно, на этой почве возник конфликт между водителем и сотрудником охранного предприятия. Администрация больницы сразу была поставлена в известность о данном инциденте и категорически не согласна с действиями сотрудника охраны. В данный момент по факту инцидента в больнице проводится служебная проверка, сотрудники ЧОП и свидетели ситуации дали пояснения сотруднику полиции", - говорится в сообщении.