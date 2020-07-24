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В Подмосковье два человека погибли в крупном ДТП
Два человека погибли при столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля в подмосковном Ступино, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T20:53
московская область (подмосковье)
ступино
происшествия
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московская область (подмосковье)
ступино
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье), ступино, происшествия

В Подмосковье два человека погибли в крупном ДТП

20:34 24.07.2020 (обновлено: 20:53 24.07.2020)
1700
© Фото очевидцаДТП в городском округе Ступино. 24 июля 2020
ДТП в городском округе Ступино. 24 июля 2020
© Фото очевидца
ДТП в городском округе Ступино. 24 июля 2020
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля в подмосковном Ступино, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Отмечается, что ДТП произошло на 37 километре трассы А-108.
"В результате ДТП три человека пострадали, двое из которых погибли (из легкового авто)", - сказал собеседник агентства.
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Московская область (Подмосковье)СтупиноПроисшествия
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