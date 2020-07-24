https://ria.ru/20200724/1574890232.html
В Подмосковье два человека погибли в крупном ДТП
Два человека погибли при столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля в подмосковном Ступино, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T20:34
2020-07-24T20:53
московская область (подмосковье)
ступино
происшествия
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3
московская область (подмосковье)
ступино
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), ступино, происшествия