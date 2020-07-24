Глава нацразведки США обвинил Россию в подрыве доверия к выборам

По словам Иванины, разведка чуть более чем за 100 дней до выборов отмечает попытки получить доступ к "частным каналам общения американских политических штабов, кандидатов и других политических целей". "Наши противники стремятся взломать нашу выборную инфраструктуру, и мы продолжаем отслеживать, как подозрительные кибер-игроки пытаются получить доступ к сетям в США на уровне штатов и федеральном уровне", - добавил он.