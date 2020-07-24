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Глава нацразведки США обвинил Россию в подрыве доверия к выборам
Глава национальной разведки США Уильям Иванина обвинил Россию в распространении дезинформации в США с целью "подорвать уверенность в демократических процессах"... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T20:34
президентские выборы в сша - 2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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россия, национальная разведка сша, китай, иран, сша, в мире

Глава нацразведки США обвинил Россию в подрыве доверия к выборам

20:34 24.07.2020
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© Samuel CorumИзбиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
© Samuel Corum
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Глава национальной разведки США Уильям Иванина обвинил Россию в распространении дезинформации в США с целью "подорвать уверенность в демократических процессах" выборов.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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"Постоянная цель России – ослабить Соединенные Штаты и уменьшить нашу роль в мире. Используя разнообразные действия, включая интернет-троллей и других сателлитов, Россия продолжает распространять дезинформацию в США, которая направлена на подрыв доверия к нашему демократическому процессу и очерняет то, что она рассматривает как антироссийский "истеблишмент" в Америке", - говорится в заявлении главы нацразведки США на сайте ведомства.
По словам Иванины, разведка чуть более чем за 100 дней до выборов отмечает попытки получить доступ к "частным каналам общения американских политических штабов, кандидатов и других политических целей". "Наши противники стремятся взломать нашу выборную инфраструктуру, и мы продолжаем отслеживать, как подозрительные кибер-игроки пытаются получить доступ к сетям в США на уровне штатов и федеральном уровне", - добавил он.
Кроме того, как заявил глава американской нацразведки, некие иностранные державы "продолжают использовать инструменты влияния в социальных и традиционных медиа, пытаясь изменить предпочтения избирателей" и посеять раздор. В настоящее время основное внимание американская разведка уделяет Китаю, России и Ирану.
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко в четверг подчеркивала, что Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в американские выборы, по ее словам, РФ не настолько влиятельна, чтобы оказывать влияние на выборы президентов других стран, такие обвинения несерьёзны.
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26 мая, 02:49
Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
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Президентские выборы в США - 2020РоссияНациональная разведка СШАКитайИранСШАВ мире
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