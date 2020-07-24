Более 8,4 тысячи российских военных вылечились от коронавируса

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Свыше 8,4 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 83 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 83 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8463 человек", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 1003.
На 24 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1148 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 198 военных.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 789.
В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
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