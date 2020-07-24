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В Пензенской области умерла пациентка с коронавирусом
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 78, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T20:18
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пензенская область, общество

В Пензенской области умерла пациентка с коронавирусом

20:18 24.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 78, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 6198 случаев коронавируса. К 23 июля скончались 77 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрирована смерть женщины 1958 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз аорты, церебральных, коронарных артерий, ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), артериальная гипертензия, состояние после резекции прямой кишки по поводу ЗНО (злокачественного новообразования)… Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
По ее словам, медики в Пензенской области в пятницу выписали 38 человек, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе достигло 5402.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пензенская областьОбщество
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