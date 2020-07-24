В Пензенской области умерла пациентка с коронавирусом

Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Еще одна пожилая пациентка с Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области , общее число умерших в регионе увеличилось до 78, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всего в области лабораторно подтверждено 6198 случаев коронавируса. К 23 июля скончались 77 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.

"Зарегистрирована смерть женщины 1958 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз аорты, церебральных, коронарных артерий, ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), артериальная гипертензия, состояние после резекции прямой кишки по поводу ЗНО (злокачественного новообразования)… Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

По ее словам, медики в Пензенской области в пятницу выписали 38 человек, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе достигло 5402.