https://ria.ru/20200724/1574889739.html
В Пензенской области умерла пациентка с коронавирусом
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 78, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T20:18
2020-07-24T20:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
пензенская область
общество
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пензенская область, общество
САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости.
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом
скончалась в Пензенской области
, общее число умерших в регионе увеличилось до 78, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 6198 случаев коронавируса. К 23 июля скончались 77 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрирована смерть женщины 1958 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз аорты, церебральных, коронарных артерий, ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), артериальная гипертензия, состояние после резекции прямой кишки по поводу ЗНО (злокачественного новообразования)… Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
По ее словам, медики в Пензенской области в пятницу выписали 38 человек, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе достигло 5402.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф