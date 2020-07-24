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Распространение нового коронавируса
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Глава Минздрава рассказал, когда снимут все ограничения из-за COVID-19
Все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T20:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569653678_0:0:2986:1681_1400x0_80_0_0_0a81071d53611ac8e39671a74dfcfa71.jpg
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, общество

Глава Минздрава рассказал, когда снимут все ограничения из-за COVID-19

20:12 24.07.2020 (обновлено: 20:13 24.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на улице во Львове
Прохожие в защитных масках на улице во Львове
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По его словам, для этого необходимо, чтобы сформировался популяционный иммунитет, в том числе с помощью лекарственных препаратов.
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
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Крайне эффективно. Врач назвал проверенное "суперсредство" от COVID-19
Министр также рассказал о том, как пройдет финальный, третий этап испытания вакцины. В него включат минимум 800 добровольцев, однако прежне нужно получить разрешение на широкое применение препарата. Он отметил, что это ожидается уже в августе.

Второй волны может не быть

Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что в городе не собираются вводить никаких новых режимов, так как ситуация в столице спокойная и стабильная.
Накануне премьер Михаил Мишустин рассказал, что пока ученые не видят предпосылок для второй волны коронавируса в стране. Он отметил, что при соблюдении рекомендации врачей и Роспотребнадзора можно надеяться, что она не случится.
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Вчера, 18:39Сказано в эфире
"С вирусом нам жить долго". Врач о снятии всех ограничений по COVIDОграничительные меры из-за коронавируса в России планируется сохранить до февраля, заявил глава Минздрава. Чем объясняется такой срок, рассказал радио Sputnik заслуженный врач России Юрий Серебрянский.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииОбщество
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