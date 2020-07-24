Глава Минздрава рассказал, когда снимут все ограничения из-за COVID-19

"С вирусом нам жить долго". Врач о снятии всех ограничений по COVID

Ограничительные меры из-за коронавируса в России планируется сохранить до февраля, заявил глава Минздрава. Чем объясняется такой срок, рассказал радио Sputnik заслуженный врач России Юрий Серебрянский.