Глава Минздрава рассказал, когда снимут все ограничения из-за COVID-19

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По его словам, для этого необходимо, чтобы сформировался популяционный иммунитет, в том числе с помощью лекарственных препаратов.
Министр также рассказал о том, как пройдет финальный, третий этап испытания вакцины. В него включат минимум 800 добровольцев, однако прежне нужно получить разрешение на широкое применение препарата. Он отметил, что это ожидается уже в августе.
Второй волны может не быть
Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что в городе не собираются вводить никаких новых режимов, так как ситуация в столице спокойная и стабильная.
Накануне премьер Михаил Мишустин рассказал, что пока ученые не видят предпосылок для второй волны коронавируса в стране. Он отметил, что при соблюдении рекомендации врачей и Роспотребнадзора можно надеяться, что она не случится.