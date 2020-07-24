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ЦИК Белоруссии отказался пересматривать ограничение числа наблюдателей
ЦИК Белоруссии не видит оснований для отмены своего решения об ограничении числа внутренних наблюдателей на участках для голосования в рамках проходящей... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T20:11
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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президентская кампания в белоруссии, коронавирус covid-19, цик белоруссии, белоруссия, в мире

ЦИК Белоруссии отказался пересматривать ограничение числа наблюдателей

20:11 24.07.2020
529
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОчередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
Очередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 24 июл - РИА Новости. ЦИК Белоруссии не видит оснований для отмены своего решения об ограничении числа внутренних наблюдателей на участках для голосования в рамках проходящей кампании по выборам президента, сообщается в пятницу на сайте комиссии.
На заседании в среду ЦИК Белоруссии из-за пандемии COVID-19 и в целях недопущения препятствий для работы членов участковых избиркомов ограничил число национальных наблюдателей, которые могут находиться одновременно на участках для голосования. Так, решено уменьшить число внутренних наблюдателей в основной день голосования до пяти человек, но не более 50% от количества членов комиссии, во время досрочного голосования - до трех. Глава участкового избиркома будет допускать на участок наблюдателей по дате получения ими аккредитации. Основной день голосования на выборах президента назначен на 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа.
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"Оснований для отмены решения Центральной комиссии в условиях, когда распространение коронавирусной инфекции полностью не прекращено, не имеется. Ежедневно публикуемые данные министерства здравоохранения свидетельствуют о том, что заболевшие еще выявляются", - говорится в сообщении ЦИК. Как поясняется на сайте, таким образом комиссия ответила на "многочисленные обращения", вызванные принятием постановления, которым ограничено количество одновременно присутствующих наблюдателей в помещениях комиссий и помещениях для голосования.
В ЦИК также обратили внимание, что частью четвертой статьи 13 Избирательного кодекса Белоруссии установлено право комиссии определять порядок присутствия наблюдателей на выборах. По данным комиссии, порядок присутствия един для всех наблюдателей независимо от того, какой политической партией, другим общественным объединением или группой избирателей они направлены.
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"По поводу предложения отдельных заявителей о предоставлении кандидатам права направить наблюдателей на все участки сообщаем, что перечень лиц, которые вправе быть наблюдателями на выборах, установлен положениями упомянутой части четвертой статьи 13 Избирательного кодекса. Наблюдателями от кандидата являются только его доверенные лица. Ограничение на них не распространяется, и в помещениях комиссий и помещениях для голосования вправе присутствовать по одному доверенному лицу от каждого кандидата", - пояснили в ЦИК.
В сообщении отмечается, что для удовлетворения требований о введении дополнительных правил осуществления наблюдения за голосованием и подсчетом голосов также не имеется правовых оснований, поскольку порядок наблюдения и подсчета голосов определены нормами статей 13 и 55 Избирательного кодекса, и их изменение возможно только путем корректировки кодекса. "Конституционных оснований для требуемого некоторыми заявителями переноса выборов не имеется", - заявили в комиссии.
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