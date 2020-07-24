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Источник: в Москве охранники напали на водителя скорой
Правоохранители изучают видеоматериал с нападением на водителя скорой помощи у больницы №15 в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T20:02
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
москва, происшествия

Источник: в Москве охранники напали на водителя скорой

20:02 24.07.2020
971
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правоохранители изучают видеоматериал с нападением на водителя скорой помощи у больницы №15 в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в телеграм-каналах распространилось видео, на котором, предположительно, охранники больницы №15 имени Филатова в Москве напали на водителя скорой помощи. На видео они угрожают мужчине, а потом пытаются залезть в служебную машину.
Сообщалось, что водителя ударили по лицу, у него диагностирован ушиб мягких тканей головы.
"Данный материал находится в прокуратуре", - сказал собеседник агентства.
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