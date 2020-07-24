https://ria.ru/20200724/1574889294.html
Источник: в Москве охранники напали на водителя скорой
Правоохранители изучают видеоматериал с нападением на водителя скорой помощи у больницы №15 в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T20:02
2020-07-24T20:02
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Правоохранители изучают видеоматериал с нападением на водителя скорой помощи у больницы №15 в Москве
, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в телеграм-каналах распространилось видео, на котором, предположительно, охранники больницы №15 имени Филатова в Москве напали на водителя скорой помощи. На видео они угрожают мужчине, а потом пытаются залезть в служебную машину.
Сообщалось, что водителя ударили по лицу, у него диагностирован ушиб мягких тканей головы.
"Данный материал находится в прокуратуре", - сказал собеседник агентства.