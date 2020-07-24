В Пермском крае продлили ограничения из-за коронавируса

Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Власти Власти Пермского края сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.

"Принято решение до 11 августа продлить ограничительные меры для бассейнов, бань, саун, кинотеатров. Также в регионе по-прежнему действует запрет на проведение культурно-массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до полного снятия всех ограничений продолжается режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, так как они входят в группу риска.

Сегодня, 24 июля, властями также было принято решение восстановить работу с 27 июля торговых центров и фитнес-центров. При этом владельцам объектов необходимо следить за соблюдением клиентами социальной дистанции (один человек на 4 квадратных метра) и масочного режима, проводить санитарную обработку рук посетителей антисептиками и дезинфекцию помещений. Кроме того, заработают ярмарки, санатории, архивы, очный прием клиентов смогут начать туристические компании.

По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 5354 случая заражения COVID-19, в том числе 71 за последние сутки, выздоровел 4101 пациент, 211 скончались, на карантине остаются около 2,8 тысячи человек.