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В Пермском крае продлили ограничения из-за коронавируса
Власти Пермского края сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T20:01
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пермский край, общество

В Пермском крае продлили ограничения из-за коронавируса

20:01 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Власти Пермского края сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"Принято решение до 11 августа продлить ограничительные меры для бассейнов, бань, саун, кинотеатров. Также в регионе по-прежнему действует запрет на проведение культурно-массовых мероприятий", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что до полного снятия всех ограничений продолжается режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, так как они входят в группу риска.
Сегодня, 24 июля, властями также было принято решение восстановить работу с 27 июля торговых центров и фитнес-центров. При этом владельцам объектов необходимо следить за соблюдением клиентами социальной дистанции (один человек на 4 квадратных метра) и масочного режима, проводить санитарную обработку рук посетителей антисептиками и дезинфекцию помещений. Кроме того, заработают ярмарки, санатории, архивы, очный прием клиентов смогут начать туристические компании.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 5354 случая заражения COVID-19, в том числе 71 за последние сутки, выздоровел 4101 пациент, 211 скончались, на карантине остаются около 2,8 тысячи человек.
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