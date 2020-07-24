https://ria.ru/20200724/1574889198.html
В Пермском крае продлили ограничения из-за коронавируса
Власти Пермского края сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T20:01
2020-07-24T20:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
пермский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пермский край, общество
ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости.
Власти Пермского края
сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается
на сайте губернатора и регионального правительства.
"Принято решение до 11 августа продлить ограничительные меры для бассейнов, бань, саун, кинотеатров. Также в регионе по-прежнему действует запрет на проведение культурно-массовых мероприятий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что до полного снятия всех ограничений продолжается режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, так как они входят в группу риска.
Сегодня, 24 июля, властями также было принято решение восстановить работу с 27 июля торговых центров и фитнес-центров. При этом владельцам объектов необходимо следить за соблюдением клиентами социальной дистанции (один человек на 4 квадратных метра) и масочного режима, проводить санитарную обработку рук посетителей антисептиками и дезинфекцию помещений. Кроме того, заработают ярмарки, санатории, архивы, очный прием клиентов смогут начать туристические компании.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 5354 случая заражения COVID-19, в том числе 71 за последние сутки, выздоровел 4101 пациент, 211 скончались, на карантине остаются около 2,8 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф