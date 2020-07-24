https://ria.ru/20200724/1574889082.html
В СПЧ оценили предложение вернуть графу "национальность" в паспорт
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает предложение указывать в паспорте национальность неактуальным, так как россияне... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T19:54
2020-07-24T19:54
виталий милонов
госдума рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
александр брод
общество
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12
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий милонов, госдума рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), александр брод, общество