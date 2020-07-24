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В СПЧ оценили предложение вернуть графу "национальность" в паспорт
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает предложение указывать в паспорте национальность неактуальным, так как россияне... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T19:54
виталий милонов
госдума рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
александр брод
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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виталий милонов, госдума рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), александр брод, общество

В СПЧ оценили предложение вернуть графу "национальность" в паспорт

19:54 24.07.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2018
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает предложение указывать в паспорте национальность неактуальным, так как россияне могут сообщить о своей национальной принадлежности в ходе предстоящей Всероссийской переписи населения.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минюсту вернуть в паспорт отметку о национальности. Предполагается, что такое указание будет добровольным.
"Не считаю предложение депутата Милонова актуальным. Россияне могут сообщить о своей национальной принадлежности в ходе предстоящей Всероссийской переписи населения, которая пройдёт в октябре, а государство, исходя из этих данных, выстраивает политику реализации прав и интересов всех этнических групп страны. Нужно просто серьезно отнестись к переписи, не воспринимать ее как пустую формальность", - сказал РИА Новости Брод.
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вчера, 17:39
Генерал ФСБ раскритиковал идею вернуть графу "национальность" в паспорт
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Обсудить 12
Виталий МилоновГосдума РФСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Александр БродОбщество
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