В СПЧ оценили предложение вернуть графу "национальность" в паспорт

"Не считаю предложение депутата Милонова актуальным. Россияне могут сообщить о своей национальной принадлежности в ходе предстоящей Всероссийской переписи населения, которая пройдёт в октябре, а государство, исходя из этих данных, выстраивает политику реализации прав и интересов всех этнических групп страны. Нужно просто серьезно отнестись к переписи, не воспринимать ее как пустую формальность", - сказал РИА Новости Брод.