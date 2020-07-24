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Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным
На первой личной встрече президенты Владимир Путин и Николя Саркози "не поделили" последнюю шоколадку, вспоминает бывший французский лидер в мемуарах "Время... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-25T00:03
россия
g8
владимир путин
франция
николя саркози
в мире
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По словам Саркози, "завоевать доверие (российского лидера) - чрезвычайно важно и очень сложно, но, когда это достигнуто, он становится другим человеком, у которого есть слово и который его держит". Получается так, что не завоевали граждане России доверие Путина: сколько раз давал он им слово, что повышения пенсионного возраста не будет. А потом – раз! И забрал свое слово обратно.
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"Он верен своим друзьям" В этом-то вся и проблема...))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, g8, владимир путин, франция, николя саркози, в мире

Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным

19:50 24.07.2020 (обновлено: 00:03 25.07.2020)
31366
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Николя Саркози в Ново-Огарево
Владимир Путин и Николя Саркози в Ново-Огарево
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 24 июл — РИА Новости. На первой личной встрече президенты Владимир Путин и Николя Саркози "не поделили" последнюю шоколадку, вспоминает бывший французский лидер в мемуарах "Время бурь" (Le Temps des Tempêtes), появившихся в продаже в пятницу.
Впервые Путин и Саркози увиделись в немецком Хайлигендамме, где проходил саммит G8.
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Организаторы мероприятия угощали гостей шоколадом. Саркози отметил, что лакомство пришлось по вкусу и ему самому, и его российскому коллеге. В какой-то момент на тарелке остался один кусочек, к которому тянулось одновременно две руки — Саркози и Путина.

"Сложилась забавная ситуация, <...> все наблюдали за маневром. Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся. А потом вдруг мы взорвались смехом, решив, что здесь не может быть проигравших. В итоге мы оставили в покое последний кусочек и отодвинули тарелку", — говорится в книге.

Саркози вспоминает, что российский президент "много смеялся" по этому поводу.
"Разговаривать с ним легко. Он внимательно слушает, очень вежлив, доступен, приятен, склонный к улыбкам и смеху. Он верен своим друзьям и своим убеждениям, но может изменить позицию, если его переубедили", — написал бывший французский лидер.
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Саркози отметил, что завоевать доверие Путина непросто. Если получится, он становится другим человеком, который держит слово, но не переносит лицемерия.
"Иными словами, нельзя быть с ним любезным в ходе встречи тет-а-тет и затем критиковать его на стороне", — подчеркнул он.
Вместе с тем, по словам Саркози, российский президент понимает, что у собеседника есть "красные линии", которые нельзя пересекать.

"Он остерегается слов, которые случайно вылетают, и обещаний, которые не выполняются. Только поступки имеют для него значение, и он их никогда не забывает — как хорошие, так и плохие, особенно когда он считает, что его предали".

Экс-президент Франции Николя Саркози
Николя Саркози
В прошлом году Саркози опубликовал еще одну книгу с воспоминаниями под названием "Страсти". В ней он рассказал о своем политическом пути до прихода в Елисейский дворец в 2007 году.
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РоссияG8Владимир ПутинФранцияНиколя СаркозиВ мире
Популярные комментарии
По словам Саркози, "завоевать доверие (российского лидера) - чрезвычайно важно и очень сложно, но, когда это достигнуто, он становится другим человеком, у которого есть слово и который его держит". Получается так, что не завоевали граждане России доверие Путина: сколько раз давал он им слово, что повышения пенсионного возраста не будет. А потом – раз! И забрал свое слово обратно.
24 июля, 20:33
AIAndron Ivanov
41100382
"Он верен своим друзьям" В этом-то вся и проблема...))
24 июля, 20:41
Антон Зацепин
18402135
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