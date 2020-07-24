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США согласились на переговоры с Ираном по Афганистану
США согласились провести встречи с Ираном, посвященные афганскому мирному процессу, заявил представитель США по Афганистану Залмай Халилзад. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T19:47
залмай халилзад
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талибан
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сша
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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залмай халилзад, афганистан, талибан, иран, сша, в мире

США согласились на переговоры с Ираном по Афганистану

19:47 24.07.2020
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© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. США согласились провести встречи с Ираном, посвященные афганскому мирному процессу, заявил представитель США по Афганистану Залмай Халилзад.
"Для достижения и поддержания мира крайне значимо, чтобы был позитивно задействован регион, и мы даже согласились на организацию встреч, посвященных Афганистану, с Ираном, потому что мы также хотим, чтобы Иран выражал поддержку", - заявил Халилзад, выступая в US Institute of Peace.
Американские военнослужащие в Афганистане
7 июля, 10:11
Патрушев оценил возможные последствия вывода войск США из Афганистана
В конце февраля на церемонии в Катаре США и радикальное афганское движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.
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Залмай ХалилзадАфганистанТалибанИранСШАВ мире
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