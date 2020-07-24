Наполнение музейного квартала в Туле планируется завершить к сентябрю

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Работы по созданию музейного квартала в центре Тулы в настоящий момент завершаются, порядка 15 зданий на улице Металлистов уже переданы инвесторам. В ближайшее время в них откроются федеральные и региональные музеи, а также кафе, рестораны, гостиницы и сувенирные магазины, сообщает пресс-служба администрации Тульской области со ссылкой на губернатора Алексея Дюмина.

"Мы проводим масштабную работу. К сентябрю предстоит подготовить музейный квартал для приема гостей: завершить озеленение и благоустройство и наполнить внутренним содержанием каждое здание. Также необходимо продолжить взаимодействие с федеральными музеями, представительства которых разместятся в музейном квартале", – подчеркнул глава региона.

Как отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, уже начал работу Музей декоративно-прикладного и современного искусства, оформлены два музейно-экспозиционных и два выставочных зала. Экспозиция представляет крестьянскую и дворянскую жизнь русской деревни в XIX – начале XX века.