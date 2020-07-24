https://ria.ru/20200724/1574888600.html
Наполнение музейного квартала в Туле планируется завершить к сентябрю
Работы по созданию музейного квартала в центре Тулы в настоящий момент завершаются, порядка 15 зданий на улице Металлистов уже переданы инвесторам. В ближайшее... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T19:41
2020-07-24T19:41
500-летие тульского кремля
алексей дюмин
тула
тульская область
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тула
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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500-летие тульского кремля, алексей дюмин, тула, тульская область
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Работы по созданию музейного квартала в центре Тулы в настоящий момент завершаются, порядка 15 зданий на улице Металлистов уже переданы инвесторам. В ближайшее время в них откроются федеральные и региональные музеи, а также кафе, рестораны, гостиницы и сувенирные магазины, сообщает пресс-служба администрации Тульской области со ссылкой на губернатора Алексея Дюмина.
"Мы проводим масштабную работу. К сентябрю предстоит подготовить музейный квартал для приема гостей: завершить озеленение и благоустройство и наполнить внутренним содержанием каждое здание. Также необходимо продолжить взаимодействие с федеральными музеями, представительства которых разместятся в музейном квартале", – подчеркнул глава региона.
Как отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, уже начал работу Музей декоративно-прикладного и современного искусства, оформлены два музейно-экспозиционных и два выставочных зала. Экспозиция представляет крестьянскую и дворянскую жизнь русской деревни в XIX – начале XX века.
Также в этом здании расположились штаб и выставочный зал регионального отделения Российского военно-исторического общества. Сейчас там открыта выставка "Свидетели войны", на которой представлены картины тульских и московских художников, написанные в 1941–1942 годах.