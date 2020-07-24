https://ria.ru/20200724/1574888431.html
Московские власти не планируют возвращать ограничения по коронавирусу
Власти Москвы не видят предпосылок к возвращению ограничительных мер, введённых ранее в городе из-за коронавируса, сообщил руководитель департамента торговли и... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T19:36
2020-07-24T19:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Власти Москвы
не видят предпосылок к возвращению ограничительных мер, введённых ранее в городе из-за коронавируса, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк
в эфире радиостанции "Говорит Москва"
.
"Тяжело сейчас предугадать ситуацию, и я надеюсь, что, действительно, никаких мер не будет, и мэр об этом сказал. Мы видим разные примеры в других городах, где-то возвращаются маски и перчатки на улицах, но пока предпосылок в Москве к этому нет", - сообщил Немерюк, отвечая на вопрос, есть ли риск к возвращению ограничительных мер в Москве.
Ранее в столице была приостановлена работа кинотеатров, ночных клубов, детских игровых и досуговых центров, а также запрещено курение кальянов в ресторанах.
Власти полностью запретили проведение в городе досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. Кроме того, москвичи передвигались по городу в масках, перчатках и при наличии спецпропуска.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.