Московские власти не планируют возвращать ограничения по коронавирусу

"Тяжело сейчас предугадать ситуацию, и я надеюсь, что, действительно, никаких мер не будет, и мэр об этом сказал. Мы видим разные примеры в других городах, где-то возвращаются маски и перчатки на улицах, но пока предпосылок в Москве к этому нет", - сообщил Немерюк, отвечая на вопрос, есть ли риск к возвращению ограничительных мер в Москве.