Роспотребнадзор рассказал о ситуации с чумой в России

Все население Кош-Агачского района, а это более 18 тысяч человек, ежегодно прививается против чумы, в Туве ежегодно прививку делают более 3,5 тысячи человек, отметили в пресс-службе. В то же время в Кош-Агачском районе с 2014 по 2020 годы включительно постоянно выявляют заражённых чумой сурков, уточнили в Роспотребнадзоре.