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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с чумой в России
Случаев заболевания чумой в России в 2020 году не зарегистрировано, последний раз ее выявляли в 2016 году, однако заражённые чумой сурки в стране встречаются,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T19:29
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика алтай
монголия
республика тыва
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика алтай, монголия, республика тыва, общество

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с чумой в России

19:29 24.07.2020
3999
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Случаев заболевания чумой в России в 2020 году не зарегистрировано, последний раз ее выявляли в 2016 году, однако заражённые чумой сурки в стране встречаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В 2020 году заболеваний чумой на территории России не зарегистрировано. Последние случаи имели место в 2014 (один случай), 2015 году (один случай), 2016 году (один случай) на территории горно-алтайского высокогорного природного очага чумы (Кош-Агачский район Республики Алтай). Этот район является пограничным с Монголией, и на его территории расположен трансграничный природный очаг чумы (Сайлюгемский)",- говорится в сообщении.
Вывеска биологическая опасность
21 июля, 15:02
Инфекционист оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
Все население Кош-Агачского района, а это более 18 тысяч человек, ежегодно прививается против чумы, в Туве ежегодно прививку делают более 3,5 тысячи человек, отметили в пресс-службе. В то же время в Кош-Агачском районе с 2014 по 2020 годы включительно постоянно выявляют заражённых чумой сурков, уточнили в Роспотребнадзоре.
"Для предупреждения заболеваний ежегодно разрабатывается и выполняется Комплексный план профилактических мероприятий по оздоровлению территории Кош-Агачского района Республики Алтай и Республики Тыва. Ежегодно проводится истребление блох на территориях, прилегающих к населенным пунктам и стоянкам животноводов, проводится поселковая дератизация и дезинсекция. Запрещен отлов и охота на сурков, ведется контроль за выполнением этого решения (объезд стоянок, населенных пунктов)", - пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
Чума - острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции - чумной палочки - являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.
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17 июля, 21:33
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика АлтайМонголияРеспублика ТываОбщество
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