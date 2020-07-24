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Центробанк снизил ключевую ставку до рекордных 4,25%
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25 процента годовых, обновив ее исторический минимум. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T19:26
динамика курсов валют
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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динамика курсов валют, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк снизил ключевую ставку до рекордных 4,25%

19:26 24.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25 процента годовых, обновив ее исторический минимум.
Как рассказали в регуляторе, на уровень инфляции влияют несколько факторов, несмотря на то, что в целом ситуация стабилизировалась.
При этом регулятор допустил снижение ключевой ставки на следующих заседаниях, это будет зависеть от динамики инфляции и развития экономики.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также прокомментировала возможные новые санкции против России. По ее словам, ЦБ уже давно перестал оценивать серьезность планов по экономическим ограничениям, так как может им противостоять.
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Она отметила, что регулятор ведет политику, которая предполагает финансовую устойчивость и меньшую уязвимость экономики и финансовой системы "к внешним шокам, включая вот такие геополитические события".
В частности, Набиуллина заверила, что у Центробанка есть достаточно много запасов золота, чтобы обеспечить диверсификацию золотовалютных резервов.
Она объяснила, что "ту приостановку покупки золота, которую мы совершили, - кстати, помните, были некоторые озабоченности: насколько такая приостановка компенсируется ростом экспорта золота, - мы видим, что экспорт золота прекрасно растет, поступает валюта дополнительная в нашу страну и здесь, в принципе, все нормально".
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Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что решение о взаимозачёте в краткосрочном периоде никак не повлияет на курс рубля, а в долгосрочной перспективе даже способно снизить на него давление.
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Динамика курсов валютЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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